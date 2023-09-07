下班注意！17縣市有雨溼答答 南台灣恐降豪雨、台東大雷雨

受到低壓帶影響及對流雲系發展旺盛影響，氣象局今針對南台灣發布豪雨特報，17縣市有大雨或豪雨出現的可能性，台東則是大雷雨，預估持續到晚間6時30分止。

氣象局表示，今(7)日彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，台中市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象局也針對台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時30分止。

氣象局針對台中市頭汴坑溪(仙女瀑布至一江橋)發布災防告警，持續時間至6時13分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。