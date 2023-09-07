貢寮海洋音樂祭來了！下周登場 限定商品、交通資訊搶先看

2023新北市貢寮海洋音樂祭將在9月15日至17日登場，新北市觀旅局提供活動交通接駁資訊，觀旅局提醒，活動期間將實施交通管制，呼籲來參加活動的民眾多利用大眾運輸前往活動現場。

邁入第20屆的貢寮海祭，已是國內外獨立原創音樂的指標性活動，其中最受矚目的「海洋獨立音樂大賞」決賽，在歷經海選及會前賽後，脫穎而出的10強樂團，包含Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂，將在9月16日站上海祭大舞台，帶來耳目一新的精彩演出。

觀旅局表示，此次海祭也特別推出第20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，至現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可至活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買。

觀旅局表示，因應貢寮海祭活動人潮，將於9月15日至17日13點30分至23點30分提供免費接駁公車，路線有「澳底壘球場—福隆海水浴場」及「貢寮國中—福隆海水浴場」，另台鐵於活動期間也會在台北及福隆間增設及加開區間快車班次。