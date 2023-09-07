抗生素必斯袒凍晶注射劑混玻璃碎片 回收622支

衛福部食藥署今天公布，中國化學製藥生產用於治療中重度感染的複方抗生素「必斯袒凍晶注射劑」，混入玻璃碎片，因此接獲醫院怨訴，將於9月25日前回收共1批、622支。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，中國化學製藥股份有限公司台中工廠的「必斯袒凍晶注射劑 Pisutam Lyo for Injection」，批號R59-0070K的產品，因接獲怨訴有異物混入，啟動回收。

這個藥品主成分為PIPERACILLIN（SODIUM），TAZOBACTAM（AS SODIUM），主要用於對Piperacillin具有感受性，以及對Piperacillin具抗藥性但對Piperacillin/Tazobactam有感受性的β-Lactamase產生菌株所引起的中至嚴重程度感染。

食藥署副署長陳惠芳告訴中央社記者，必斯袒凍晶注射劑為複方抗生素，藥廠是收到醫院端通報，發現藥瓶內出現玻璃碎片，評估可能是洗瓶過程中有其他瓶子爆裂後混入，由於此藥品是凍晶藥塊，直到醫護人員溶解要使用時才發現。

陳惠芳表示，這款藥品111年健保用量為9萬9000支，市占率約10%，這次回收共1批、622支，由於國內還有另外12張許可證，應不致有缺藥問題；食藥署已要求廠商於9月25日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。