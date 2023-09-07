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等公車、開車注意 凱道9/10路跑禁車通行

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
路跑封街路線。圖／交通警察大隊提供
路跑封街路線。圖／交通警察大隊提供

北市體育局、中華民國路跑協會及中華民國文化休閒運動協會在9月10日，於台北市凱達格蘭大道舉辦路跑活動，當天將從凌晨12點至上午11點禁止車輛通行，同時，公車也將改道暫停服務，民眾可上網查詢北市公共運輸處網站。

管制路段及時間如下：

一、0時至11時：管制凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)全線車道

二、3時40分至7時30分：管制新生高架道路南往北全線車道。

三、4時10分至8時：管制新生高架道路北往南全線車道。

四、4時至9時：管制凱達格蘭大道(公園路至中山南路)全線車道。

五、5時20分至7時：管制公園路(襄陽路至貴陽街)全線車道。

六、5時20分至7時30分：管制仁愛路(中山南路至金山南路)中間車道(含公車專用道)。

七、5時50分至6時30分：管制仁愛路(林森南路至金山南路)北側慢車道。

八、5時20分至7時：管制金山南路(仁愛路至新生高架入口)南往北內側2線車道。

九、5時20分至7時30分：管制金山南路(新生高架入口至仁愛路)北往南內側2線車道。

改道動線建議如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街或愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛仁愛路南側慢車道、愛國東路或忠孝東路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路(南往北)、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

車道 金山 北市

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