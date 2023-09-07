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台馬之星故障釀389旅客海上漂流 恢復長程航線再等等

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
6月3日一艘從基隆開往連江縣的台馬之星故障，導致389人在海上漂流。圖／航港局提供
6月3日一艘從基隆開往連江縣的台馬之星故障，導致389人在海上漂流。圖／航港局提供

基隆到馬祖的「台馬之星」客輪6月2日晚間從基隆港出發，3日清晨在距離馬祖30海浬處發生船機故障，導致389名旅客一度在海上漂流。交通部航港局今表示，歷經相關檢查，已同意該船於8月26日先行恢復短程（南竿—東引）航線客貨營運，今、明兩天將派員施行航行評鑑，確認許可後才可恢復長程（基隆—馬祖）航線營運。

「台馬之星」為台灣本島至馬祖間居民、旅客及貨運運輸重要交通船，6月3日於航行中發生船機故障，導致389名旅客在海卡漂流，事後由拖船拖帶至南竿福澳港。航港局表示，事發後隨即派員登船辦理臨時檢查，復因後勤維修需要同意該船不搭載客貨，並派員隨船督導以單航次方式返回基隆辦理檢修作業。

航港局指出，為確保該船航行安全，請營運的世洋機械科技公司分別向北部航務中心及財團法人中國驗船中心（CR）申請臨時檢查（驗）；為航行安全考量，分別以船舶安全管理、船員訓練、船舶機器、設備等項目對該船施行全面性檢查(驗)。

航港局表示，經外部委員歷經18場次會議以及相關檢查與評鑑，已同意該船於8月26日先行恢復短程（南竿—東引）航線客貨營運，今、明天將派員登船針對恢復短程航行狀況施行航行評鑑，以確認該船設備運作與安全管理有效性，待確認許可後，再經專家學者評估適合長程航行認可，即可恢復長程（基隆—馬祖）航線營運。

馬祖 基隆港 航港局

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