明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

明天清晨5時27分會進入「白露」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包括牛、龍、蛇、雞，在此節氣易有小感冒、病痛，要特別留意身體狀況。

命理師楊登嵙說，進入「白露」節氣後，俗諺有云「白露秋分夜，一夜涼一夜；草上露水凝，天氣一定晴；草上露水大，當日准不下；夜晚露水狂，來日毒太陽」。

楊登嵙解釋，此節氣因天氣轉涼，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，因得「白露」之名，實際是天氣已轉涼。

楊登嵙說，「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，肺是人體最「嬌嫩」的器官，而立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病。秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。

他說，白露節氣中，健康要注意的生肖是牛、龍、蛇、雞，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕。