快訊

阿拉斯加海底發現「神秘金蛋」 科學家：像恐怖電影的開頭

10年掏空4000萬！「再興小學」董座張光正150萬交保、校長楊珩20萬交保

獨／太魯閣車廂見遺骸 台鐵、運安會互踢皮球…羅秉成忍不住發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
明天清晨進入白露節氣，命理師楊登嵙說明此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照
明天清晨進入白露節氣，命理師楊登嵙說明此節氣的民俗觀念。圖／本報資料照

明天清晨5時27分會進入「白露節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包括牛、龍、蛇、雞，在此節氣易有小感冒、病痛，要特別留意身體狀況。

命理師楊登嵙說，進入「白露」節氣後，俗諺有云「白露秋分夜，一夜涼一夜；草上露水凝，天氣一定晴；草上露水大，當日准不下；夜晚露水狂，來日毒太陽」。

楊登嵙解釋，此節氣因天氣轉涼，白晝陽光尚熱，然太陽下山，氣溫便很快下降，至夜間空氣中的水氣遇冷凝結成細小的水滴，附著在金屬、枝葉或花瓣上，呈白色小水滴，尤其是經晨光照射，更加潔白無瑕，因得「白露」之名，實際是天氣已轉涼。

楊登嵙說，「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，肺是人體最「嬌嫩」的器官，而立秋後天氣逐漸變得乾燥，很容易傷肺，特別是老年人，如果因秋燥而傷肺，到冬季就容易感染許多肺部疾病。秋天是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。

他說，白露節氣中，健康要注意的生肖是牛、龍、蛇、雞，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治爲宜，切勿拖延，需要提高警惕。

節氣 白露

延伸閱讀

送好兄弟！今年9月14日鬼門關 幾個「禁語」別講以免惹禍上身

郭台銘選總統！命理師建議副手找「她」：帝王組合勢不可擋

今天中元節「補財庫」好時機！最佳祭祀時段、方法趕快看

農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「能買...還更省錢」

相關新聞

日本遊看過來 賈新興：鴛鴦颱風8日下午東京一帶登陸機率增

要去日本或已經在日本旅遊的民眾要注意了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在「Hsin Hsing Chia」Y...

獨／政院太魯閣檢討 運安會、台鐵互推...羅秉成忍不住發聲

太魯閣事件列車找到死者遺骸，引發各界批評，行政院副院長鄭文燦昨邀集各單位檢討，據掌握，台鐵官員認為，法院還在審理、運安會...

大雷雨繼續下 天氣風險：降雨熱區偏向中南部下到入夜

昨天午後對流雲系發展旺盛，各地都有雷陣雨，從下午一直下到深夜，雨量驚人，不少地區甚至淹水。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今...

大雷雨劇烈天氣再兩天 吳德榮：周六水氣帶南移北部天氣穩定

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今、明兩天受「季風低壓環流」影響，台灣水氣多...

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

明天清晨5時27分會進入「白露」節氣，命理師楊登嵙說，此節氣適合「養肺」，因在立秋後天氣變得乾燥，容易傷肺，有4個生肖包...

連鎖健身房攜手衛生所 號召銀髮族運動遠離「肌少症」

台灣人口快速老化，推估2025年台灣老年人口將超過總人口20%，正式進入超高齡社會。健身工廠昨與台中西屯衛生所合作，邀請...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦