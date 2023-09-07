大雷雨繼續下 天氣風險：降雨熱區偏向中南部下到入夜

昨天午後對流雲系發展旺盛，各地都有雷陣雨，從下午一直下到深夜，雨量驚人，不少地區甚至淹水。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，今明午後仍有大雷雨，但降雨熱區恐偏向中南部，雨勢可能到入夜以後。

歐宗學指出，今明兩天仍是類似的不穩定環境，持續受低壓帶影響，不定時可能會有局部短暫陣雨，北風稍微增強，預估各地下午還是有明顯降雨，但降雨熱區可能比較偏向中南部，雨勢可能延續到入夜以後。

歐宗學指出，周末在台灣東方到東北方海面有低壓系統發展，可能為台灣帶來更明顯的東北至偏北風環境，不穩定且水氣多的位置會逐漸退縮到南部地區甚至巴士海峽一帶，中北部、宜花天氣轉好為多雲到晴，但迎風面可能會有些地形性降雨。南部地區周六的午後雷陣雨規模可能還是比較大，預估周日以後會限縮在山區附近。

歐宗學指出，低壓系統下周前期可能都在琉球海域到台灣北方海面活動，帶來比較偏乾的空氣，預估類似水氣偏少的穩定天氣有機會持續到下周二、三，但現階段這個低壓都還只存在於模擬中，現況還未出現，要等周六系統實際發展出來，才會比較確定下周天氣，要持續留意最新天氣預報資訊。