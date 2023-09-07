環境部環委出爐 環團籲增海域專家

環境部昨公布第一屆環評委員名單，除了七名機關委員外，十四名專家學者涵括生活環境、自然環境及社會環境等三大領域，其中上屆有四人獲連任，十位為新聘委員。不過守護外木山行動小組召集人王醒之憂心，本屆環委多為環境工程背景，生態面向的學者以陸域為主，對於海域開發所造成的生態衝擊專業恐無法兼顧。

審視首屆環境部環委名單，十四名民間專家學者清一色為教授，上屆委員有四人獲連任，分別為明志科大環境與安全衛生工程系教授官文惠、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文、台大環境工程學研究所教授闕蓓德；十位為新聘委員。

環境保護司表示，最快下周四開始審查環評案件，至於四接環評，由於要重新找召集人且也需與新環委說明案情，還在安排中。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政說，這次環評委員大換血，期待新聘委員能真正面對問題。王醒之則認為，繼三接之後，台電中油搶蓋天然氣接收站的爭議已惡化為「天然氣接收戰」的局面，而四接、五接、六接、七接的開發都會是這屆環委必須面對的課題，呼籲未來四接環評案至少要再增加邀集海域生態專家、港務運輸專家作為領域專家學者共同審查。