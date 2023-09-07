性交易染梅毒 健壯男視茫茫

30餘歲男子日前左眼視力突變模糊，就醫檢查醫師發現其左眼視神經與葡萄膜都發炎，視力僅剩0.3，直覺「不單純」，抽血驗出梅毒反應，男子驚訝之餘坦言性交易，但沒想到會傷及視力，經診治終於恢復光明。

收治病例的嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳威達表示，男子就醫時自述1周前左眼視力開始變差，愈來愈看不清楚，檢查發現男子雙眼視神經都水腫，左眼特別嚴重，葡萄膜也發炎，以致左眼視力只有0.3。

陳威達表示，視神經炎、葡萄膜炎好發於免疫疾病患者，例如風濕、紅斑性狼瘡等免疫疾病，男子是健壯年輕人，他聯想可能是梅毒性視神經炎，抽血一驗果真染梅毒，男子得知後嚇一跳，沒料到掛眼科竟被證實得到梅毒，隨後無奈承認「是啦，有去性交易啦。」

陳威達解釋，梅毒患者初期可能出現下體無痛性潰瘍，身體、腳出現紅疹等，若未治療，經年累月後梅毒致病的梅毒螺旋菌，可能侵犯眼部，造成梅毒性視神經炎或葡萄膜炎，若延誤治療，視神經可能萎縮，造成永久性失明。

男子依照醫師療程，規律施打盤尼西林1個月後再回診，頓時「眼清目明」，恢復1.0視力。