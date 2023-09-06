環境部環委大換血 王醒之籲增加海域、港務專家

環境部今公布第一屆環評委員名單，14名專家學者，其中4名為前屆委員連任，其餘10名為新聘委員，與上屆委員相比，名單大換血。

審視第1屆環境部環委名單，本屆主任委員、副主任委員由環境部長薛富盛、環境部次長葉俊宏擔任，為當然委員；有關機關代表5人，由衛福部主秘張雍敏、農業部主秘范美玲、國家科學及技術委員會產學及園區業務處許增如、內政部營建署副署長徐燕興、國家發展委員會副主委游建華出任。

14名民間專家學者清一色為教授，上屆委員有4人獲連任，分別為明志科技大學環境與安全衛生工程系教授官文惠、陽明交通大學環境與職業衛生研究所特聘教授陳美蓮、宜蘭大學生物技術與動物科學系特聘教授陳裕文、台灣大學環境工程學研究所教授闕蓓德，剩餘10位為新聘委員。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，本屆環委多為環境工程背景，而生態面向的學者又仍以陸域為主，如森林和淡水魚類背景，對於海域開發的生態衝擊專業恐無法兼顧。

王醒之認為，繼三接之後，台電中油搶蓋天然氣接收站的爭議已經惡化為「天然氣接收戰」的局面，而四接、五接、六接、七接的開發都會是這屆環委必須面對的課題，呼籲未來四接環評案至少要再增加邀集海域生態專家、港務運輸專家作為領域專家學者共同審查。

王醒之分析，兩個月前在環保署上演的「環評密室逃脫審查」的荒謬劇還沒落幕，本屆環委將面對的是各界會用放大鏡檢視剛升格的環境部，是否仍配合經濟部強推四接案進行「黑箱環評」，或是痛改前非要求台電補正環評資料並完備審查程序？