快訊

開告了！進口雞蛋變司法案件 陳吉仲告邱毅誹謗、要徐巧芯刊登判決書

金額超過4千萬！私立名校再興中小學校董、校長涉侵占 檢調兵分12路約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發現糞便潛血逾一年才檢查 醫：罹晚期大腸癌風險增2.8倍

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名。示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名。示意圖。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名，據衛福部國健署109年癌症登記最新資料，癌症發生人數男女合計，大腸癌排名第一，為1萬6829人，發生年齡中位數67歲，且男性發生率比女性高出1.5倍。今年截至8月30日，大腸癌篩檢人數103.9萬人，高於111年同期87.2萬人；大腸癌患者近9成為50歲以上，發生率隨年齡增加而升高。醫師提醒，大腸癌早期存活率可達9成，但晚期不到2成，符合癌症篩檢民眾應定期受檢，如有異狀進一步進行檢查。

中華民國大腸直腸外科醫學會秘書長賴正大表示，科學實證顯示，定期接受篩檢可降低29%晚期大癌癌發生率，並有效降低35%大腸癌死亡率。大腸癌早期無明顯症狀，糞便潛血檢查是為找出腸道病變，及早治療。

賴正大也說，根據研究，糞便潛血檢查呈陽性者，若超過6個月未進一步進行大腸癌檢查，罹癌風險恐增加3成；超過1年才做大腸鏡檢查，則罹患晚期大腸癌風險增高2.8倍。但篩檢結果若呈陽性也不必驚慌，早期大腸癌五年存活率可達9成以上，惟第4期大腸癌五年存活率不到2成。臨床上進行大腸鏡檢查時，若發現息肉可同時進行切除、阻斷癌前病變。

國民健康署署長吳昭軍表示，應積極落實「定期篩檢」、「及時鏡檢」，定期接受癌症篩檢，進行糞便潛血檢查；若糞便潛血檢查結果呈現異常時，要盡速接受大腸鏡檢查，早期發現、早期治療，把握治療黃金期。大腸癌風險因子包含肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，呼籲民眾應建立良好飲食及運動習慣，以降低罹患大腸癌的風險。

國際癌症研究總署亦指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險；美國國家癌症研究所也指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴，附著於食物的表面；另世界衛生組織指出，21%至25%的大腸癌可歸因身體活動量不足。

大腸癌 癌症 大腸鏡檢查 息肉

延伸閱讀

愛運動、不吃燒烤油炸卻罹大腸癌！男星「貪小便宜」做一檢查救自己

強忍血便一年多！楊烈把小病忍成「直腸癌第2期」

強化癌友心理支持 衛福部8月底開會擬訂心理腫瘤指引

陰道流糞便、尿道噴空氣竟與這病有關 醫：人數還不少

相關新聞

雨彈來襲！20縣市豪大雨特報 雙北留意午後大雷雨

低壓帶影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局下午發布20縣市豪大雨特報，其中8縣市留意大雷雨即時訊息、...

台北榮總中午門診電腦系統當機陸續恢復 院方說是這原因

台北榮總今中午12點半左右傳出網路系統當機中斷，導致部分門診等其他一般業務無法正常運作。北榮表示，了解原因為內部DNS(...

發現糞便潛血逾一年才檢查 醫：罹晚期大腸癌風險增2.8倍

大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名，據衛福部國健署109年癌症登記最新資料，癌症發生人數男女合計，大腸癌排名第一，為1...

他PO一顆高麗菜654元 網見地點笑：這裡賣太便宜還沒人敢買

接連幾個颱風，導致全台菜價飆漲，今天有網友在臉書粉專「路上觀察學院」貼出某百貨公司的高麗菜價格，驚呼「台北XX百貨，看看...

張昭鼎基金會卅周年音樂會 9月17日新竹高中演藝廳登場

張昭鼎紀念基金會將舉辦「成立卅週年紀念音樂會～奉獻．懷念」，於 9月17日下午2點30分，在國立新竹高級中學演藝廳場，這...

補助65歲以上長者健保費 健保署：將研議找出需要的人

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲接連提出，政府應補助65歲以上長者健保費政見。衛福部健保署長石崇良說，健保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦