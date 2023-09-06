發現糞便潛血逾一年才檢查 醫：罹晚期大腸癌風險增2.8倍

大腸癌連續15年蟬聯癌症發生率第一名，據衛福部國健署109年癌症登記最新資料，癌症發生人數男女合計，大腸癌排名第一，為1萬6829人，發生年齡中位數67歲，且男性發生率比女性高出1.5倍。今年截至8月30日，大腸癌篩檢人數103.9萬人，高於111年同期87.2萬人；大腸癌患者近9成為50歲以上，發生率隨年齡增加而升高。醫師提醒，大腸癌早期存活率可達9成，但晚期不到2成，符合癌症篩檢民眾應定期受檢，如有異狀進一步進行檢查。

中華民國大腸直腸外科醫學會秘書長賴正大表示，科學實證顯示，定期接受篩檢可降低29%晚期大癌癌發生率，並有效降低35%大腸癌死亡率。大腸癌早期無明顯症狀，糞便潛血檢查是為找出腸道病變，及早治療。

賴正大也說，根據研究，糞便潛血檢查呈陽性者，若超過6個月未進一步進行大腸癌檢查，罹癌風險恐增加3成；超過1年才做大腸鏡檢查，則罹患晚期大腸癌風險增高2.8倍。但篩檢結果若呈陽性也不必驚慌，早期大腸癌五年存活率可達9成以上，惟第4期大腸癌五年存活率不到2成。臨床上進行大腸鏡檢查時，若發現息肉可同時進行切除、阻斷癌前病變。

國民健康署署長吳昭軍表示，應積極落實「定期篩檢」、「及時鏡檢」，定期接受癌症篩檢，進行糞便潛血檢查；若糞便潛血檢查結果呈現異常時，要盡速接受大腸鏡檢查，早期發現、早期治療，把握治療黃金期。大腸癌風險因子包含肥胖、缺乏運動、抽菸以及大腸直腸癌家族史等，呼籲民眾應建立良好飲食及運動習慣，以降低罹患大腸癌的風險。

國際癌症研究總署亦指出，每天攝取超過50克的加工肉品或100克的紅肉，會增加17%罹患大腸癌的風險；美國國家癌症研究所也指出，在高溫下燒烤的肉片或產生的肉汁，滴到火裡產生火焰及煙霧時，會形成致癌物質–多環芳烴，附著於食物的表面；另世界衛生組織指出，21%至25%的大腸癌可歸因身體活動量不足。