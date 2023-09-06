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張昭鼎基金會卅周年音樂會 9月17日新竹高中演藝廳登場

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
張昭鼎紀念基金會將舉辦「成立卅週年紀念音樂會～奉獻．懷念」，時間是於9月17日下午2點30分，地點為國立新竹高級中學演藝廳。圖／張昭鼎紀念基金會提供
張昭鼎紀念基金會將舉辦「成立卅週年紀念音樂會～奉獻．懷念」，時間是於9月17日下午2點30分，地點為國立新竹高級中學演藝廳。圖／張昭鼎紀念基金會提供

張昭鼎紀念基金會將舉辦「成立卅週年紀念音樂會～奉獻．懷念」，於9月17日下午2點30分，在國立新竹高級中學演藝廳場，這場極具意義的音樂盛會以表演藝術為媒介，將對張昭鼎先生懷念及感謝，傳達給聽眾朋友。所有喜愛音樂的朋友，無論是否認識張昭鼎先生，都歡迎索票，前來共同欣賞，享受愉快的秋日午後。

張昭鼎曾任清大化學系教授，是台灣傑出科學家，更是古典音樂與藝術歌曲情有獨鍾的熱愛者。張先生的親友曾透露，他生前常說：「我過世的時候要放貝多芬的《英雄交響曲》給我聽！」

正因如此，基金會自成立以來，每年舉辦的紀念音樂會成為回憶、懷念與感謝張昭鼎貢獻的重要途徑。通過這場音樂會，我們將更深刻地理解張昭鼎教授對於科學、教育和藝術的熱情，並共同紀念他為台灣作出的貢獻。

今年成立30周年，張昭鼎紀念基金會邀請卡司及節目內容比以往更加盛大，融合多種藝術形式，由專業的音樂家、歌唱家和舞者呈現多元又精彩的音樂盛會。

音樂會包括「弦沐弦樂四重奏」，由兩把小提琴、一把中提琴加一把大提琴組成的團隊，演出貝多芬「第4號C小調弦樂四重奏」、帕海貝爾的「D大調卡農」等古典曲目，以及改編自台灣民謠「望春風」的四重奏。

還有男中音陳欣豪與鋼琴家張聖潔合作的聲樂節目，包括德國藝術歌曲「菩提樹」、「奉獻」；以及中文歌曲「滾滾長江東逝水」等。還安排佛朗明哥舞者劉淑華以優雅身段，搭配西班牙舞曲、國台語歌曲，表現經典的佛朗明哥舞蹈型式。

這場音樂會紀念基金會成立卅周年，更是追憶與感恩的音樂之旅。歡迎所有喜愛音樂的朋友參加，無論您是否曾認識過張昭鼎先生，都歡迎您前來共同欣賞，享受愉快的秋日午後。

●【奉獻．懷念】張昭鼎紀念基金會成立卅週年紀念音樂會

時間：9月17日14：30開場

地點：國立新竹高中演藝廳

索票方式

1.現場索票：國立新竹高中警衛室

2.來信索票：cctmf1994@gmail.com

音樂會 新竹 貝多芬

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