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恐有嚴重副作用！液體OK繃含「樟腦」食藥署示警「這群人」勿用

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。 聯合報系資料照
液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。 聯合報系資料照

民眾在家做菜料理難免會切到手，為了避免傷口碰到水貼上OK繃，卻因為不服貼，反而讓傷口泡在水裡。食藥署副署長陳惠芳表示，愈來愈多民眾選用液體OK繃，雖也能夠在皮膚外提供保護，但當中成分多有「樟腦」，對蠶豆症患者來說會產生嚴重副作用，應該要避免使用。

近年來，俗稱「液體OK繃」的液體絆創膏越來越常見，陳惠芳說，液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項，因此在產品製造、輸入之前，需取得衛生福利部核發之醫療器材許可證，且需由具備醫療器材販賣業許可執照之業者販售。

食藥署醫粧組科長林修德表示，液體OK繃分為塗抹式、噴霧式2大類，因為液體特性適用在指尖、指關節等不規則部位，其使用目的皆為「保護」傷口，但大面積的傷口、大片擦傷、潰瘍、化膿、燙傷等傷口應避免使用，眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位也不適合使用液體OK繃。

陳惠芳說，液體OK繃主要有3大成分，分別為苯甲醇、樟腦、硝酸纖維素，藉由苯甲醇、樟腦先於皮膚傷口表面微消毒，後續硝酸纖維素快速乾燥後，形成一層透明保護薄膜，進而免於水份或細菌的侵入及刺激，因通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。

陳惠芳提醒，民眾選購此類產品時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」認識液體OK繃屬於醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項。圖／食藥署提供
液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項。圖／食藥署提供
陳惠芳說，液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。記者鄒尚謙／攝影
陳惠芳說，液體OK繃通常含有「樟腦」成分，會對蠶豆症患者造成「溶血反應」，應避免使用。記者鄒尚謙／攝影

患者 食藥署

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