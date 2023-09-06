獨／30歲高雄男「視力突變模糊」醫師直覺不單純 揭「1習慣」害的

一名30多歲體格精壯的男子，左眼視力突然變得模糊，就醫檢查醫師發現他的左眼視神經與葡萄膜都發炎，視力僅剩0.3，由於男子無免疫病史，醫師直覺「不單純」，一驗梅毒，果真中鏢，男子驚訝之餘，坦言「有找小姐」，只是萬萬沒想到愛粉味會傷眼，甚至差點瞎了眼。

收治病例的嘉義長庚醫院眼科主治醫師陳威達表示，這名30多歲男子，就醫時自述一周前，左眼視力開始變差，愈來愈看不清楚，安排檢查，他發現男子雙眼視神經都有水腫，但左眼特別嚴重，葡萄膜也發炎，以致左眼視力只有0.3。

陳威達表示，視神經炎、葡萄膜炎好發於免疫疾病患者，例如有風濕、紅斑性狼瘡等免疫疾病，但男子是一般健壯的年輕人，他聯想到有可能是梅毒性視神經炎，抽血一驗，果真是染梅毒，男子得知後被嚇到，怎麼也沒料到掛個眼科，竟被證實得到梅毒，隨後再說「是啦，是有去找小姐，有嫖妓啦。」

陳威達解釋，梅毒患者初期可能出現下體無痛性潰瘍，身體、紅腳出現紅疹等，若未治療，經年累月後，梅毒致病的梅毒螺旋菌，可能侵犯眼部，造成梅毒性視神經炎或葡萄膜炎，若延誤治療，視神經可能萎縮，造成永久性失明。

陳威達指，他有問男子，左眼看不清楚前，身體是否有冒出紅疹等梅毒病徵，男子說「沒有」。陳威達指，有些梅毒患者早期症狀不明顯，即使下體潰瘍、湯湯水水，冒出些小紅疹，但因為不會痛，也就忽略。

男子隨即進入梅毒療程，依規律施打盤尼西林後，男子一個月後再回診，頓時「眼清目明」，眼睛黑白分明、視力1.0，視神經與葡膜膜都未發炎，且無留下視野缺損的後遺症。

陳威達說，這類因視力模糊掛眼科，才得知自己染梅毒的個案，其實並不少見，「偶爾就會看到」，也因此對於主訴單眼視力突然模糊，且無免疫疾病的年輕男子，他都會加驗梅毒，結果也常是一如他的預期。