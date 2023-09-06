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健康主題館／胃癌5大高風險群 應篩檢幽門桿菌

聯合報／ 記者黃妙雲／台北報導
感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。圖／123RF
感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。圖／123RF

● 8到9成胃癌患者曾感染幽門桿菌

● 罹患幽門桿菌者多無明顯症狀，透過檢測才能診斷

● 感染幽門桿菌採取殺菌治療，可避免患胃癌

幽門桿菌是造成胃癌的重要危險因子。根據國健署統計，胃癌患者中8到9成曾感染幽門桿菌，且患有幽門桿菌者罹患胃癌的風險比沒有感染者高出6倍。聯安診所肝膽腸胃科主任徐兆甸表示，感染幽門桿菌者，一定要「提早」注意、盡快治療，因幽門桿菌只會惡化，不會自行好轉。

一位54歲的林先生看診，主訴3年前疫情開始時就常覺得胃不舒服，且容易胃食道逆流，但因疫情拖到現在才就醫，未料，胃鏡檢查發現，他有幽門桿菌感染跡象，也有嚴重十二指腸潰瘍、胃潰瘍，甚至胃癌早已進展到末期。

目前20歲以上成年人幽門桿菌盛行率為30%，感染後有90%的人患有慢性胃炎，10%的人會發生反覆的胃和十二指腸潰瘍。徐兆甸說，慢性胃炎發炎久了，可能形成「萎縮性胃炎」，胃黏膜可能變性產生「胃黏膜小腸化生」，若這階段還沒有殺死幽門桿菌，就可能進展成「胃癌」。

幽門桿菌4檢測方法

多數罹患幽門桿菌者並無明顯症狀，徐兆甸指出，想知道是否罹患幽門桿菌，一定要透過檢測才能診斷。現有幽門桿菌主要有四種檢測方法：

1.胃鏡：觀察胃部的組織型態是否有異狀。胃幽門桿菌感染後導致胃癌，可以由內視鏡發現5大進程，只要在未進展到胃癌之前，一發現幽門桿菌就給予殺菌治療，就可以避免往胃癌的方向走。

2.呼氣測試：準確性高達97%，能判斷現在是否處於感染狀態，也可以用於殺菌後是否成功的依據。

3.血液檢查：主要檢查血清中是否有幽門桿菌的抗體，但無法判斷現在是否正處於感染狀態。

4.糞便篩檢：能檢測糞便中的幽門桿菌抗原，且能判斷是否處於感染狀態。

5大胃癌高風險族群

罹患胃癌有5大高風險族群，建議應主動篩檢幽門桿菌，遠離胃癌風險：

1.有腸胃道疾病者：罹患慢性胃炎、萎縮性胃炎、胃黏膜小腸化生，胃潰瘍、十二指腸潰瘍者，都應及早檢測幽門桿菌。

2.常吃醃漬、高鹽飲食者：醫學研究，醃漬物、高鹽飲食者易罹患胃癌，建議飲食習慣喜吃醃漬物、高鹽飲食者應盡量少吃，且注意幽門桿菌與胃癌風險。

3.吸菸者：菸草的尼古丁與焦油會刺激胃部，增加胃炎與胃潰瘍的發生率，因此吸菸者也是罹患胃癌的高風險族群。

4.一親等有胃癌病史：家族一親等曾有胃癌病史者，罹患胃癌機率比一般人高2至3倍，因此若家族史中有一親等曾有胃癌病史，千萬別輕忽篩檢。

5.曾有過胃部切除手術者：胃部切除手術會導致黏膜的完整性受損，因此容易罹患胃癌。

由於幽門桿菌是透過唾液與糞便傳染，徐兆甸指出，預防最重要是勤洗手，避免用手吃東西，用餐時採用公筷母匙。

幽門桿菌是壞菌，徐兆甸強調，唯有殺菌才能避免症狀惡化，並有效預防慢性胃炎、消化性潰瘍及胃癌。目前殺幽門桿菌的藥，必須使用3種不同機轉的抗生素，才能達到90%以上的根除率。記得至少每年追蹤胃鏡，確認胃幽門桿菌感染後導致胃癌的5大進程有沒有惡化。

感染幽門桿菌 導致胃癌5大進程：

正常胃黏膜→慢性胃炎→萎縮性胃炎→胃黏膜小腸化生→胃癌

胃癌如何預防？ 資料來源／元氣網疾病百科
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胃癌 患者

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