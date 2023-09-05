重啟含粉醫用手套輸入製造禁令 114年起上路

全球COVID-19疫情趨緩，國際醫用手套供需逐漸穩定，食藥署近日行文中華民國藥師公會全國聯合會，重啟含粉醫用手套輸入製造禁令，跟進歐美等國作法，避免院內交叉感染風險。

含粉醫用手套恐增感染風險，衛生福利部食品藥物管理署108年5月公告，原訂110年1月1日起實施禁止製造及輸入含粉醫用手套政策，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫期間國際醫用手套供需失衡，避免國內醫用手套來源受限，暫緩實施。

食藥署副署長陳惠芳今天告訴中央社記者，國內疫情持續趨緩，中央流行疫情指揮中心已於5月1日解編，再加上國內外醫用手套供需穩定，重新規劃自114年1月1日起實施禁止製造及輸入含粉醫用手套政策，與國際接軌，跟上德國、美國、日本、澳洲等先進國家腳步。

食藥署106年起評估含粉醫用手套，包含手術用手套及病患檢查用手套安全性，醫用手套含粉末可能導致病人體內組織肉芽腫或傷口沾黏、增加醫療人員過敏反應及導致感染源增加，環境細菌交叉感染風險也隨之升高。

陳惠芳說，現行含粉醫用手套許可證，除已提出粉末不會造成感染等風險科學性佐證資料，經食藥署審查同意外，其餘許可證將自114年1月1日起廢止或逾期失效，無法再製造或輸入含粉醫用手套。

據食藥署統計，國內共27家無菌手術手套廠商，持有51張許可證，其中無粉的37張、2張無粉但無標註、含粉12張；檢診手套有70家廠商，持有175張許可證，其中無粉的153張、15張無粉但無標註、含粉7張。陳惠芳說，無標註業者將儘速要求完成標示。