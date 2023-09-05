快訊

狗未繫繩竄出害摔車...擁6證照孝女枉死 法官判決流露不捨

籃球／亞洲U16男籃無緣參賽 籃協抗議東亞籃協獨斷決定

第13號颱風「鴛鴦」晚間生成 最新路徑走勢圖曝光

重啟含粉醫用手套輸入製造禁令 114年起上路

中央社／ 台北5日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

全球COVID-19疫情趨緩，國際醫用手套供需逐漸穩定，食藥署近日行文中華民國藥師公會全國聯合會，重啟含粉醫用手套輸入製造禁令，跟進歐美等國作法，避免院內交叉感染風險。

含粉醫用手套恐增感染風險，衛生福利部食品藥物管理署108年5月公告，原訂110年1月1日起實施禁止製造及輸入含粉醫用手套政策，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，防疫期間國際醫用手套供需失衡，避免國內醫用手套來源受限，暫緩實施。

食藥署副署長陳惠芳今天告訴中央社記者，國內疫情持續趨緩，中央流行疫情指揮中心已於5月1日解編，再加上國內外醫用手套供需穩定，重新規劃自114年1月1日起實施禁止製造及輸入含粉醫用手套政策，與國際接軌，跟上德國、美國、日本、澳洲等先進國家腳步。

食藥署106年起評估含粉醫用手套，包含手術用手套及病患檢查用手套安全性，醫用手套含粉末可能導致病人體內組織肉芽腫或傷口沾黏、增加醫療人員過敏反應及導致感染源增加，環境細菌交叉感染風險也隨之升高。

陳惠芳說，現行含粉醫用手套許可證，除已提出粉末不會造成感染等風險科學性佐證資料，經食藥署審查同意外，其餘許可證將自114年1月1日起廢止或逾期失效，無法再製造或輸入含粉醫用手套。

據食藥署統計，國內共27家無菌手術手套廠商，持有51張許可證，其中無粉的37張、2張無粉但無標註、含粉12張；檢診手套有70家廠商，持有175張許可證，其中無粉的153張、15張無粉但無標註、含粉7張。陳惠芳說，無標註業者將儘速要求完成標示。

食藥署 手術 醫材

延伸閱讀

不只缺鹽還缺食鹽水！醫曝1款藥停售 嘆「治病沒藥用」

抗生素爆抗藥性危機 食藥署下令限縮使用範圍

「這3款快篩」無法確認對XBB有效！食藥署公布廠牌

「意欣立樂鈣乳劑」驚見黑色物質 食藥署急回收5025罐

相關新聞

嘉義連4起淺地震 學者：震度影響皆不小「後續恐有更大規模」

嘉義縣新港鄉今傍晚5點半發生芮氏規模5.5極淺層地震，深度8.5公里，地震威力讓民眾人心惶惶，憂梅山斷層能量大爆發前的前...

一張圖看天氣！降雨熱區3變化 周末前各地午後防雷陣雨

海葵颱風遠去，上午減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象局預估今晚可能有第13號颱風鴛鴦生成，但距離遙遠，不影響台灣。周三至周五，...

嘉義地牛今再翻身 氣象局：未來兩周不排除有4至4.5淺源地震

嘉義近來地震頻頻，今天下午地牛再翻身，淺源地震民眾有感，引發梅山斷層能量釋放聯想。中央氣象局地震測報中心指出，會當成「示...

第13號颱風「鴛鴦」晚間8時生成 路徑走勢圖曝光

日本氣象廳晚間發布颱風資訊，今年第13號颱風鴛鴦晚間9時（日本時間）生成。中央氣象局表示，第14號熱帶性低氣壓預估今晚增強為今年第1...

投注站大當機無法下注、兌獎 台彩致歉曝46分鐘異常原因

台彩投注站傳出當機。投注站業者表示，今天傍晚6時許發生機台當機導致無法投注，原本以為是機台出問題，但重新開機後還是無法連...

強震像921？嘉市住戶驚恐大樓燈具掉落 連馬桶水都溢出

嘉義市傍晚5點30分發生5.5級強震，正值傍晚下班放學時間，一陣天搖地動，讓民眾飽受驚嚇，溫姓退休公務員說，剛才5.5級...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦