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一劑上看千元肺炎鏈球菌PCV疫苗 10月放寬65歲長者免費打
衛福部疾管署針對71歲以上族群提供免費肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV）接種。疾管署表示，最快今年10月放寬至65歲以上，並納入肺炎鏈球菌13價結合型疫苗。但疾管署採購PCV疫苗遭質疑未符合程序，在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過前，已花費逾25億元採購明年度237萬劑13價PCV疫苗。對此，疾管署表示，PCV疫苗購程序均符合預算法等相關規定。
我國現行肺炎鏈球菌疫苗公費接種規畫為，71歲以上長者提供23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），並提供幼兒3劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）。
疾管署發言人曾淑慧說，5月2日ACIP專家會議決議，建議擴大65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供一劑PCV13及一劑PPV23。她表示，PPV23雖可以涵蓋23種細菌類型，但無免疫記憶力，保護時間較短；PCV可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長，但價格較高。
曾淑慧說，基於ACIP會議決議，疾管署專案報請行政院並於6月30日獲同意，於今年7月18日辦理開標，採購量總計262萬劑。8月2日公告決標，由醫藥物流商久裕供應PCV13疫苗共237萬劑，決標單價一劑約千元，分三年在2023至2025年分年供貨，剩餘25萬劑還在採購中。至於何時開打？曾淑慧表示，還需要行政作業，預計10月。
曾淑慧強調，此次經費依預算法88條規定，附屬單位預算執行，因正常業務確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，併入決算。相關經費支用均遵照有關規定辦理，無違反或規避立法院監督。另PPV23因現行政策已公費購買提供71歲以上長者接種，數量充足，規畫明年起再行採購。
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