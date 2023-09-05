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國內旅館無障礙房型總數未過半 民宿僅18%提供友善設施

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委王婉諭（中）與台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟等社運團體代表今天舉行記者會，指出國內旅館與民宿「無障礙房型」比例過低，有待檢討強化。記者胡經周／攝影
時代力量立委王婉諭（中）與台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟等社運團體代表今天舉行記者會，指出國內旅館與民宿「無障礙房型」比例過低，有待檢討強化。記者胡經周／攝影

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天指出，根據觀光局資料顯示，全台灣3436家旅館，僅有1604家有提供無障礙房型或友善措施，而現行法規尚未將民宿納入要求，但是全國僅有18%的民宿有提供相關友善措施，整體環境對身障者極不友善，有待檢討強化。

時代力量立法院黨團上午舉行「杜絕客房變倉庫，身障權益誰來顧」記者會，王婉諭表示，觀光署升格在即，但是國內無障礙旅宿執行成效低落，根據觀光局資料顯示，全台灣有3436家旅館，僅有1604家有提供無障礙房型或友善措施，然而究竟是「無障礙房型」或者僅是「友善設施」，觀光局混為一談，不得而知，造成民眾無法清楚辨識。

王婉諭質疑，具有「無障礙設施」及「友善設施」的旅館總數相加，竟然不到旅館總數的一半，如何保障身障族群的權益，雖然現行法規尚未將民宿納入要求，但是全台僅有18%的民宿有提供相關「友善措施」，顯示整體環境對身障者極不友善，有待檢討強化。

王婉諭說，時代力量黨團要求觀光局盤點全台無障礙房間情況，希望透過無障礙認證標章讓民眾清楚辨認，觀光局卻以標章太多為由拒絕，而且各家旅宿回報無障礙設施的資訊仍然不夠完善，不樂見因為環境不友善，漸而降低他們外出的意願。

台灣障礙者權益促進會理事長謝素分表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，對於環境無障礙的需求大幅提升，除了輪椅進出順暢，完善友善櫃台、無障客服，再加上硬體設備、衛浴設備、門鈴及火警設備閃示燈等都不可少，法規應該要求業者完整揭露無障礙環境設施，用精準的照片和數字，告知相關公用設施和房間內容物。

台灣障礙者權益促進會副秘書長劉于濟則強調，無障礙房型的規格，並非要求業者重新裝潢，希望主管機關可以結合各地的輔具中心，活用閒置輔具讓民眾向旅館業者租借，進而讓業者有意識地提供無障礙的住宿環境，完善旅遊相關配套。

台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔建議，政府應該明確區分友善和無障礙認證，訂房時才不會誤導民眾，新建旅館要具有通用設計，不僅限於房間，其他公用設施如溫泉、泳池SPA等皆同，提高入住者可近性。

台北市新活力自立生活協會自立生活主任 Yukih Pupuy（尤奇‧普佩依）表示，新冠肺炎疫情過後，國內無障礙旅遊大幅退步，現有無障礙房型的旅館多為高單價的國際觀光旅館，障礙者們被迫選擇高單價旅遊，政府務必將「建築物無障礙設施設計規範」納入無障礙認證標準，讓友善認證逐漸往無障礙認證為目標。

時代力量 身障者 觀光局

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