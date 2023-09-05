「奶粉不泡來喝還能幹嘛？」她無私分享引網友共鳴

現在很流行在家自製簡單的甜點，不僅自己吃得安心還可以拍照打卡。日前有一名網友發文分享，自己很喜歡把奶粉拿來做成奶酪，而且發現克寧的紐西蘭奶粉自製出來的奶酪，特別受歡迎，不但濃醇香價格也便宜，CP值很高，意外引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示「大家把奶粉泡來喝之外，還會怎樣利用奶粉呢？」原PO表示，自己很喜歡拿來做成奶酪，因方法簡單好製作，口味也深獲親朋好友好評，很多人甚至鼓勵她開店，讓她越做越有成就感。

原PO透露，嚐試過很多牌子的奶粉，雖然食譜比例都一樣，但發現親朋好友們特別愛克寧的紐西蘭奶粉做的那款，因為比較濃醇香，加上奶粉的價格便宜，CP值很高。文末原PO還貼出自己最近做的綠茶凍奶酪的照片與大家分享。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「太酷了！用奶粉做」、「克寧比較便宜，喝起來也很香醇」、「這罐真的是濃醇香，我家開餐廳也是用這牌」、「我懂那種成就感！自己用心做的料理被稱讚真的會開心捏」、「太棒了！我又有新東西可以做了」、「這個健康版一定要學起來」、「好多高手不藏私的分享，佩服佩服真的可以學起了」。

也有不少網友表示「我也想學」、「求作法，感謝」、「求問奶酪製作方法與步驟？」此時，原PO不藏私立即回覆「食材：鮮奶300g、綠茶300g、砂糖35g、吉利丁10g*2份。作法：一、先將吉利丁加水融化（放在一旁)。二、將奶粉融化成牛奶後，加熱再加糖（糖量可斟酌）。三、將吉利丁水倒入，攪拌均勻。四、倒入容器，放進冰箱約四小時。以上是奶酪的部分，等奶酪成型就可以製作茶凍了！重複上述步驟即可 只是奶粉換成綠茶。

不過，有位網友指出「用奶粉做過奶酪，但是太健康了！小孩喜歡加鮮奶油版本的」，原PO則回應「加鮮奶油真的口感會比較好，我這個太健康了」，也有網友分享「加奶油跟一點點糖鹽，就會變成『奶酥』」、「之前奶粉用不完拿來做奶酥，也很讚」。