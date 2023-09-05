中秋加碼來了！台彩：加碼6.6億元 大樂透加開百組百萬獎項

台灣彩券公司今天宣布，今年中秋加碼總獎金高達6.6億元，此外，「大樂透」9月12日起加開「100組100萬元」、「威力彩」9月11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元；「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼。

不僅如此，台彩總經理謝志宏表示，刮刮樂今天也同步推出「麻將」與「樂刮$2,000」2款新品，總獎項超過243萬個，總獎金逾11.4億元。

謝志宏說，「大樂透」中秋加碼自9月12日起加開「100組100萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對「大樂透」當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月20日為止。

台彩指出，統計至111年，五年來中秋加碼百萬獎項共有612位中獎人、遍布全國22縣市，這些幸運兒有14.2%採包牌方式購買，平均單張投注金額達590元，民眾可以參考中獎幸運兒「期期買」、「包牌買」以及「加碼買」的買法，提升加入百萬獎項中獎人行列的機會，即日起就可至全國投注站指名購買中秋加碼的「大樂透」，把握加碼期間限定的雙重中獎機會。

至於「威力彩」也將於9月11日至11月9日期間加碼，若前期頭獎累入金額未達4億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。每周一至周六開獎的「39樂合彩」也從9月11日至9月30日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月29日至10月14日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

謝志宏說，為了讓民眾在中秋佳節歡聚樂刮挺公益，台彩今天同步推出2款刮刮樂新品「麻將」與「樂刮$2,000」。其中「麻將」每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.1%；「樂刮$2,000」每張售價200元，提供超過13萬個2000元（含）以上、又稱「熱議獎金」的獎項，所謂「熱議獎金」即刮中約售價5至10倍獎金時，中獎人會樂於主動與他人分享中獎喜悅，本款遊戲頭獎100萬元共有3個，總中獎率25.1%。