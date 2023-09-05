快訊

謊愈扯愈多？超思進口巴西雞蛋疑雲 藍籲公開幕後股東

大陸自豪的行動支付 已成阻擋境外遊客到訪的高牆

吃7500元龍蝦海鮮餐 一家人嫌貴只付2700走人...餐廳一招處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋加碼來了！台彩：加碼6.6億元 大樂透加開百組百萬獎項

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台彩總經理謝志宏（中）今天宣布中秋加碼方案。記者賴昭穎／攝影
台彩總經理謝志宏（中）今天宣布中秋加碼方案。記者賴昭穎／攝影

台灣彩券公司今天宣布，今年中秋加碼總獎金高達6.6億元，此外，「大樂透」9月12日起加開「100組100萬元」、「威力彩」9月11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元；「39樂合彩」連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，「BINGO BINGO賓果賓果」9月29日起連續16天獎金加碼。

不僅如此，台彩總經理謝志宏表示，刮刮樂今天也同步推出「麻將」與「樂刮$2,000」2款新品，總獎項超過243萬個，總獎金逾11.4億元。

謝志宏說，「大樂透」中秋加碼自9月12日起加開「100組100萬元」獎項，提供加碼期間限定的雙重中獎機會，活動期間除了可以對「大樂透」當期開獎的例行獎號外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月20日為止。

台彩指出，統計至111年，五年來中秋加碼百萬獎項共有612位中獎人、遍布全國22縣市，這些幸運兒有14.2%採包牌方式購買，平均單張投注金額達590元，民眾可以參考中獎幸運兒「期期買」、「包牌買」以及「加碼買」的買法，提升加入百萬獎項中獎人行列的機會，即日起就可至全國投注站指名購買中秋加碼的「大樂透」，把握加碼期間限定的雙重中獎機會。

至於「威力彩」也將於9月11日至11月9日期間加碼，若前期頭獎累入金額未達4億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。每周一至周六開獎的「39樂合彩」也從9月11日至9月30日「二合」玩法單注獎金從1125元提高至1500元。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月29日至10月14日連續加碼16天，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」，獎金倍數也由6倍提高為7倍。

謝志宏說，為了讓民眾在中秋佳節歡聚樂刮挺公益，台彩今天同步推出2款刮刮樂新品「麻將」與「樂刮$2,000」。其中「麻將」每張售價200元，頭獎200萬元共有5個，總中獎率30.1%；「樂刮$2,000」每張售價200元，提供超過13萬個2000元（含）以上、又稱「熱議獎金」的獎項，所謂「熱議獎金」即刮中約售價5至10倍獎金時，中獎人會樂於主動與他人分享中獎喜悅，本款遊戲頭獎100萬元共有3個，總中獎率25.1%。

大樂透 頭獎 中秋 台彩

延伸閱讀

颱風天威力彩上看4.5億！3星座3生肖「財運噴發」不衝可惜

今晚威力彩上看4.2億！「4星座4生肖偏財運強」手刀去買

4阿伯聚集摸牌賭象棋麻將 北市松山宮廟變露天賭場

台中大里人半夜迷桌遊？警見牆上「1句話」藏玄機 當場查獲職業賭場

相關新聞

傳說中的「1顆高麗菜400元」 出現澎湖農會超市

「傳說中的1顆400！」台灣傳統市場出現高麗菜1顆400多元，也出現在澎湖農會超市；有人發現1顆高麗菜414元，上傳網路...

通勤族崩潰！文湖線尖峰「車門關閉」警訊異常 260旅客被請下車

北捷文湖線又出包。有民眾今早8時許反映自己在往劍南路站時，列車停在半路上，車廂內廣播稱「臨時停車」，整輛車停在高架軌道上...

諮商補助太夯！衛福部預算加碼累計破億元 新增1.6萬人受惠

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數將直逼原先預估上限。衛福部次長李麗芬宣布預算再加碼784...

進口國產雞蛋肉眼難辨視 專家：判別新鮮度降低風險

進口雞蛋運送路程長，且雞蛋保存期限短，除了加工、賣場洗選上市，也不排除散裝進入零售市場；學者認為，進口雞蛋時程久，鮮度較...

中秋加碼來了！台彩：加碼6.6億元 大樂透加開百組百萬獎項

台灣彩券公司今天宣布，今年中秋加碼總獎金高達6.6億元，此外，「大樂透」9月12日起加開「100組100萬元」、「威力彩...

心理諮商補助夯 衛福部提5大配套補助用完可去這些地方

衛福部自8月推出針對年輕族群的諮商補助方案，上路才一個月使用人數已將直逼原先預估上限，衛福部拍板加碼7800萬元，總預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦