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蔬菜到貨量減少、盤商搶菜…價格上揚 青蔥飆上百元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今天多數零售市場的菜銷量大增，許多家庭主婦怕菜價貴趕緊搶菜，攤商架上的葉菜已被搶光。記者林宛諭／攝影
今天多數零售市場的菜銷量大增，許多家庭主婦怕菜價貴趕緊搶菜，攤商架上的葉菜已被搶光。記者林宛諭／攝影

海葵颱風逼近，菜價飆高，彰化縣溪湖果菜市場總經理徐鉦傑表示，最近蔬菜供貨量減少，農民將菜一運送到批發市場，盤商就搶光，量少價揚，青蔥均價已飆到90元，最高價到108元。

徐鉦傑表示，今天溪湖果菜批發市場交昜量52.6噸，平均價32.2元，到貨量比起昨天又少了一成多，最近因天氣不穩定，下雨後若再日曬，正在開花的瓜果類蔬菜開花率就不佳，如小黃瓜、苦瓜、茄子等產量都受影響，供貨量減少價格自然攀升。

溪湖果菜市場今天小黃瓜最高價已衝每公斤上百元、均價83元；茄子最高價86.9元、均價61元；絲瓜到貨量相對較多，平均價22.8元；高麗菜最高價100、平均價80元。

徐鉦傑說，若颱風過後，天氣恢復平穩，一般瓜果類或葉菜約要二周後供貨量才能回穩，而大宗蔬菜平地高麗菜現在量少，要到10月才能進入產季，大多只有高山高麗菜，所以價格都高。

今天多數零售市場的菜銷量大增，許多家庭主婦怕菜價貴趕緊搶菜，彰化縣一名主婦說，平常一根茄子10元，現在有的攤商賣3根50元，漲了8成，不過也有佛心菜販只有小漲，以前3把葉菜50元，現在一把20元。

海葵颱風 菜價

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