旅讀周曆／「板橋放送所」重生出戲曲文創！還原《西遊記》鬧龍宮、畫臉譜 沉浸互動式舞蹈心靈美學

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文／姜雅馨

1930年在新北板橋地區興建的「板橋放送所」曾為廣播電台發射站，2015年8月此處被判定為新北市定古蹟後，在新北市文化局、文史團體努力下，開始著手進行建築本體修復工作，直至去（2022）年8月正式完工，並移轉給民間藝文組織「當代傳奇基金會」營運，不僅賦予板橋放送所新生命，更是開創新北市古蹟活化先例。

現在就趕快跟著《DailyView網路溫度計》特派員沛穎，一睹板橋放送所搖身變成傳統戲曲文創基地「傳奇放送科藝文創園區」的神秘面紗吧！

跟著沛穎的腳步來到「傳奇放送科藝文創園區」內的「板橋故事屋」，故事屋空間由車庫改造而成，主要介紹板橋放送所在1930年由日本知名建築師栗山俊一設計，興建完成後成為台灣五大廣播設施之一的歷史故事，透過影像紀錄、互動裝置，讓來到這裡的每個人更加認識板橋放送所。

▲傳奇放送科藝文創園區內「板橋故事屋」。

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當代傳奇劇場藝術總監吳興國、行政總監林秀偉致力將傳奇放送科藝文創園區打造成所有表演藝術者可以交流、築夢的園區，吳興國另將傳統戲曲和現代劇場結合，成立不斷創新突破的品牌「當代傳奇劇場」，團隊也秉持理念將板橋放送所主建築打造成「傳奇光影沉浸劇場」，帶領民眾穿越時空，體驗以前文人雅士在戲樓賞戲樂趣，除了可以看到華麗戲服、演戲道具，開幕時也特別舉辦《藝決天下・首部曲》、現代劇《八仙變數》 等好戲。





▲傳奇放送科藝文創園區「傳奇光影沉浸劇場」。

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▲傳奇放送科藝文創園區「傳奇光影沉浸劇場」可見華麗戲服。

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▲傳奇放送科藝文創園區傳奇光影沉浸劇場《藝決天下・首部曲》。

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《戲說西遊》還原鬧龍宮、畫臉譜場景！「舞者咖啡」互動式舞蹈沉浸心靈美學

接著沛穎來到「親子科藝綜合展演館」，此展館由板橋放送所其中一間工廠轉型而成，其中《戲說西遊》闖關活動在齊天大聖孫悟空的帶領下，實際體驗《西遊記》經典場景，像是花果山、火焰山、煉丹爐、鬧天宮、鬧龍宮、畫臉譜、京劇舞棍，讓民眾體驗寓教於樂活動。

▲傳奇放送科藝文創園區《細說西遊》親子闖關活動。

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▲傳奇放送科藝文創園區《細說西遊》親子闖關活動。

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▲傳奇放送科藝文創園區《細說西遊》親子闖關活動。

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最後走到傳奇劇場旁、由吳興國和林秀偉共同創立的「太古踏舞團」所經營的「舞者咖啡」，除了能享受義大利麵、燉飯、下午茶、糕點，還能在店內互動式舞蹈劇場，踩上室內草皮與舞者一起翩翩起舞，讓沛穎非常驚艷，「我真的沒有想到竟然可以在咖啡廳裡面跳舞，然後剛剛就是在老師的引導之下，真的去舞動我的身體，我真的覺得好像很緊繃的那種身體啊，你的肌肉跟情緒好像都得到釋放的感覺」，體驗完不僅身心平衡也非常療癒。

沛穎透露印象最深刻的地方是舞者咖啡的舞蹈體驗，「我非常喜歡老師剛剛跟我說的，她說這個東西沒有對錯，所以一開始其實也不用太害怕，每一個動作你就是信任自己的身體，然後在一吸一吐當中去舞動，這些不管怎麼樣都是美的。」

若是喜歡表演藝術的人，不妨在周休假期前往「傳奇放送科藝文創園區」，不僅能自在享用美食，還能好好學習文化藝術、參與互動式體驗 ，沉浸在心靈美學之中。





▲傳奇放送科藝文創園區「舞者咖啡」可以邊吃美食邊參與互動舞蹈體驗。

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▲傳奇放送科藝文創園區「舞者咖啡」可以邊吃美食邊參與互動舞蹈體驗。

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板橋放送所「傳奇放送科藝文創園區」

地址：新北市板橋區民族路130巷67號

營業時間：周一公休、周二至周日7:00-21:00

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