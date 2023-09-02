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2023南國漫讀節 吳若權談26年照護心得：成為更好的被照顧者

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在歷經長達20多年的照顧經驗後，吳若權給了現場聽眾一個最懇切、也最豁達的人生提點。圖／屏東縣政府提供
在歷經長達20多年的照顧經驗後，吳若權給了現場聽眾一個最懇切、也最豁達的人生提點。圖／屏東縣政府提供

南台灣最具質感與指標性的藝文活動「2023南國漫讀節」已於今日（9月2日）起跑。為期兩日的開幕活動首日，除了有屏東大家長：屏東縣長周春米出席致詞，更由於今年活動聚焦於「80年代、長照、創作、旅行、性別、藝術」等六大關鍵字，今日便有知名作家吳若權以「照顧長輩，就是照顧未來的自己」為題，分享其切身經驗，現場氣氛溫馨感人。

身兼作家心理諮商師、咖啡烘焙師與主持人的吳若權，曾出版過《戀家，才會戀愛》、《謙卑的力量：放下，才是真正的抵達》、《療心咖啡館》、《與自己的內在小孩重逢》…等數十本心靈療癒書籍，著作等身。由於曾照顧罹癌母親長達20多年，讓吳若權經歷了常人難以想像的心路轉折、省思與智慧，並在今日的座談中與讀者們真切分享。

吳若權首先提到，這是一個充滿生命變動的年代，並分享在漫長照顧過程中，他所學到的啟示。他發現照顧到最後其實成了陪伴，同時20年的照顧時光裡他學會了以一句謝謝回應，因為永遠不會知道出門之後再回來，人生的下一刻會是如何？而最深刻的陪伴，其實正是照顧自己。

那麼在照護的時光中該如何兼顧工作與家庭？他指出人都追求平衡的人生，但平衡中間的支點在哪裡？由於每個家庭不一樣、每個人不一樣，只要知道該如何使力，還是可以找到自己的平衡。一路以來，他不認為母親耽誤了他，反而讓他更加地精進，該起床時起床、該睡覺時睡覺，注重飲食。

演講中他繼續提及三明治世代都會面對的醫療、照顧、人力配置、時間分配的問題，同時更由於家人總會面臨認知差距、心態意願、照護能力與經濟狀況等問題，讓他一肩擔起照顧的責任。他並點出數個心理層面的提醒：其一先是不要成為家人甜蜜的負擔，要趁早規劃，要自己照顧自己，接下來則要從此盡情享樂、無後顧之憂，最後才能達成人生無常，一定要未雨綢繆。

最後吳若權分享到，日子很苦，但可以透過承擔、學習把苦難變成智慧，要讓自己成為一個更好的被照顧者，這是26年來走到今天的心得。他提醒著台灣的平均餘命平均是8年，因此鼓勵所有聽眾未來要成為更好的被照顧者，開開心心走完人生最後旅程，而這是很不容易、值得學習努力的。

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2023南國漫讀節

指導單位 文化部

主辦單位 屏東縣政府

承辦單位 屏東縣政府文化處

執行單位 500輯、聯合線上

吳若權在演講中提到，他發現照顧到最後其實成了陪伴，而最深刻的陪伴，其實正是照顧自己。圖／屏東縣政府提供
吳若權在演講中提到，他發現照顧到最後其實成了陪伴，而最深刻的陪伴，其實正是照顧自己。圖／屏東縣政府提供
吳若權的講座座無虛席，並在結束後與聽眾一起合影留念。圖／屏東縣政府提供
吳若權的講座座無虛席，並在結束後與聽眾一起合影留念。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 吳若權 南國漫讀節 長照 家人

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