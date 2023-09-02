菜價飆漲！海葵逼近加上中元普度需求 產地價格一日兩市

海葵颱風直逼台灣，可能將帶來風雨，西螺果菜市場今天有不少開著大型菜車的承銷商載著滿車果菜走；本周在「蘇拉」颱風可能襲台的預期心理影響下，加上中元節拜拜需求大增，市場8月底平均交易價漲至每公斤46元，今稍回跌至每公斤45.7元左右，近日受海葵影響，因應接下來的民生所需，今天市場的交易情形十分熱絡。

雲林縣近月來天氣不穩定，時常在豔陽高照後下起豪雨，或是大雨後隨即變成大太陽的晴天，造成西螺蔬菜產區葉菜類生長不易，採收量減、農民難以復耕，也影響市場到貨量，供不應求下菜價上漲至每公斤40元以上。

上月30日適逢中元節西螺果菜市場休市1天，蘇拉雖未直接影響雲林，不過市場的菜價仍因民生需求上升至每公斤46元，昨天稍跌至每公斤44.2元。

據目前的氣象預報指出，海葵將帶來不小風雨，西螺果菜市場今湧入大批大盤商、菜販搶購；一名大盤商今早就至市場批貨，以空心菜來說，單日就出現2種價格，早上一捆9把150元，到近午已至200元。