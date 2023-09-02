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健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。本報資料照片
聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致猝死憾事發生。馬拉松示意圖。本報資料照片

健身運動馬拉松比賽猝死慘案不斷發生？聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，許多熱愛運動的民眾自覺身體健康，卻忽略有心臟疾病，因此容易導致憾事發生，而慢性病患者更是特別危險，但要保養心血管適度運動仍是不二法門。

施奕仲表示，曾經遇過一名年約30歲的黃先生，平常熱愛馬拉松，在健檢心臟超音波時發現左心室心尖部肥厚問題，加上心電圖出現頻發性的心室早期收縮，甚至是心室性二連脈、三連脈，為典型的運動猝死高風險者。發現後改以按照身體狀況安排運動，及早避免運動猝死風險。

「運動猝死緣由，多數是心臟抑或是血管問題」，施奕仲說，心臟、血管性、慢性病等三大族群要特別注意。心臟分成心臟結構異常（如肥厚性心肌病變、左心室出口狹窄、主動脈瓣狹窄）以及患有致命性心律不整，心肌炎後遺症、陳舊性心肌梗塞或電解質嚴重失調等等所誘發的心室頻脈，甚至心室顫動等致命性心律不整，導致猝死。

在血管性問題，施奕仲說，主要問題為冠狀動脈心臟病急性發作，也就是急性心肌梗塞，另，腦血管梗塞（梗塞性中風）、主動脈剝離、腦出血（出血性中風）等也是應注意的狀況；以主動脈剝離為例，由於運動時血壓會有生理性的上升，所以如果血管缺乏彈性，恐在運動時因血壓起伏而導致主動脈剝離。

至於患有糖尿病、高血壓、高血脂的慢性病患者為冠狀動脈心臟病的好發族群。施奕仲提醒，如果本來就沒有運動習慣又有慢性病的人更需注意避免突然進行高強度運動，應該漸進式地增加運動時間、強度與頻率

施奕仲表示，民眾可以透血液檢驗、心臟超音波、運動心電圖、頸動脈超音波、動脈硬化儀五種方式了解心血管狀況，一般民眾應該在45歲前有完整評估，特別是有家族史者應該及早檢測。

施奕仲也說，「定期有氧運動很重要」，雖然運動恐讓高危險族群有猝死風險，但保養心血管的不二法門仍是運動。血管硬化者多無運動習慣，才會導致血管彈性消失、進一步造成一運動就會爆血管的狀況；而規律有氧運動可以讓心臟效能變好，也能降低心臟負擔。

運動 慢性病 馬拉松 心臟病 心肌梗塞

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