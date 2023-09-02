2023南國漫讀節起跑 周春米、李昂、王文華、吳若權漫遊對談

全台最具指標閱讀活動「2023南國漫讀節」昨正式起跑，在開幕對談活動上，由作家王文華擔任主持人，與屏東縣長周春米、作家李昂、吳若權展開多方對談，同時也為長達三個月、超過50場閱讀活動的「2023南國漫讀節」正式揭開序幕。

開幕活動上，屏東縣長周春米表示2023南國漫讀節的風貌再進化，以「在南國無邊際漫遊」為主題，聚焦於「80年代、長照、性別、旅行、創作、藝術」等六個關鍵字，因而讓閱讀呈現多樣化可能。她首先謝謝各領域的專業老師願意來到屏東，也分享自己80年代的見聞，表示由於經歷過美麗島事件、解嚴，「整個台灣社會就是一本大書」，更因為她當時專心求學，所以將心情寄託於金智娟的名曲《就在今夜》。

作家李昂回憶，感覺1980年代沒有過去，那種自由的精神正回到全世界，一如屏東美味的黑鮪魚、東港迎王平安祭典以及豐富的在地文化，值得推廣給世界；吳若權則分享，他自陳是一個「無齡感」的人，但當審視自己的1980年時，就是一個大翻轉的年代。

2023南國漫讀節邁向第五屆，除遍及各鄉鎮圖書館與獨立書屋，並串連起頗受好評的藍皮火車，讓活動領域全面展開。當談到「漫讀、無邊際」的概念時，吳若權指出，閱讀就是一個打破自我、無邊際的漫遊方式，穿越不同維度、空間，更可以接受世界好與壞的觀點。李昂更倡議，相較於長年發展觀光的花東地區，屏東有鐵路、在地傳統文化，加上屏東的南國印象對日、韓這樣的寒帶國家絕對有其吸引力，更將成為未來台灣走向國際的觀光重點。

縣長周春米也感性預告，2023南國漫讀節將「漫」延到年底，除了走讀外還將與鐵道文化祭結合，她並提到近日熱門的紀錄片、講述南迴鐵路的《南方寂寞鐵道》，其中有80%都與屏東關聯，也再度呼應今年活動文案的「無邊際」，邀請大家一起來漫讀、一起無邊際展開。

昨日於屏東總圖戶外廣場，也有「漫遊書展市集」舉辦，邀請眾多閱讀手作、風格飲食攤位出攤，吸引許多民眾前來「漫遊」，藝文表演有新生代歌手張若凡、創作歌手Karencici等精彩演出。

9月活動更多講者如吳志寧、Johnnp、邱一新、李君慈、春艷、林科呈、左光平、塗翔文等人，在鄉鎮圖書館、屏東總圖與獨立書店等舉辦講座，更多詳情請上屏東縣政府文化處、總圖臉書，講座可上Accupass網站報名。

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2023南國漫讀節

指導單位 | 文化部

主辦單位 | 屏東縣政府

承辦單位 | 屏東縣政府文化處

執行單位 | 500輯、 聯合線上

屏東縣長周春米（左二）與作家李昂（右二）、吳若權（左一）和王文華（右一）在活動上一同留影。圖／屏東縣政府提供

2023「南國漫讀節」開幕對談結束後全場一同大合照，也為長達三個月的活動正式揭開序幕。圖／屏東縣政府提供

作家李昂除盛讚東港黑鮪魚的美味，並倡議屏東要成為台灣向世界行銷觀光的重點城市。圖／屏東縣政府提供

作家王文華擔任開幕對談的主持人和與談人，以妙語如珠燃起現場的熱絡情緒。圖／屏東縣政府提供

屏東縣長周春米日於開幕講座上，感性分享自己的80年代見聞。圖／屏東縣政府提供