開市、周末加颱風菜多價揚 農業部釋出百噸庫存穩價

中元節後果菜批發市場休市，今天周六開市又遇到海葵颱風來襲，民眾防颱備貨、交易熱絡；根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價51元、到貨量1720公噸，蔬菜量高價揚；農業部釋出百噸冷凍倉儲蔬菜因應需求。

根據北農統計，今日蔬菜每公斤平均批發價51元，品質最好的高麗菜（上價）76元、大白菜57元、小白菜40元、青江菜47元、地瓜葉76元、空心菜65元、小黃瓜94元、苦瓜98、番茄145元。

北農分析，今日進貨量較休市前增加，市況因休市後承銷人普遍存貨少，預期需求增加，且海葵颱風將登陸，造成承銷人搶購心裡因素，但由於受量增較多與拍賣中氣候不穩影響，買氣趨緩，交易市況平順，各菜種行情價跌多漲少，因到貨結構關係，平均價格略漲。

零售市場交易熱絡，今天周六假日，人潮眾多，零售市場高麗菜小、品質普通，但一斤要價75元、番茄129元、小黃瓜69元；地瓜葉、青江菜、大陸妹一斤70元；櫛瓜一斤85元；芥藍、青紅甜椒一斤100元樣樣都在高點，但因周末假日在家，消費者仍是加減備貨。

農業部農糧署副署長姚志旺表示，每日約平均釋出80至100公噸滾動倉儲冷藏蔬菜因應，可以稍稍穩定菜價，但確實因為北農休市後開市，加上颱風預期心理效應，市場交易熱絡，颱風一直接力來，目前首當其衝的作物，是正在採收的文旦柚，西部麻豆等產區採收接近八九成，但東部瑞穗等文旦柚產區採收約五成，農民會評估颱風走向，沒雨的時候趕緊採，也還好文旦柚可放，農民採收後放入倉儲、或合作社場等待「辭水」，然後慢慢賣。

姚志旺說，若颱風再往南，目前台東產的是大目釋迦，有些在上個颱風就採收了，再往屏東就是木瓜跟香蕉，這在上個颱風來襲時，已經掃過一輪了，有些已經倒伏，推估未來香蕉的供應量會減少，會密切注意颱風走向。