菜價飆升每斤51元 北市出手釋平價蔬菜

海葵颱風襲台，民眾預期心理影響，加上台北市果菜批發市場日前連兩天休市，各類菜價紛紛上漲到平均每公斤51元，高於以往，為此，台北市市場處與台北農產公司啟動蔬菜調節供應及平穩價格，大台北地區超市通路在9月6日到10日釋出平價蔬菜50.2公噸。

台北市市場處主秘高振翔表示，9月2日批發市場蔬菜到貨量為1720公噸，較8月30日交易日增加144公噸，通常理論上交易量增大、價格下跌，此次各類菜種價格漲多跌少，均價來到每公斤51元，比前一日上漲0.3元，由此可見颱風影響下的預期心理，以及休市兩天導致。

為了穩定菜價，市場處帶頭與台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，在大台北地區超市通路，釋出平價蔬菜，像是大陸A菜每包29元、進口高麗菜每粒75元、鮮香菇每袋55元、非基改玉米筍每盒28元等。

颱風預期心理之下的菜價上漲何時會消退？高振翔坦言很難說，颱風若侵台要看農產地損壞程度，「其實下雨還好，要加上風，蔬果才會容易壞掉。」又如果是穿心颱影響雲林、彰化、嘉義產區，大概連二到三個禮拜，菜價都會波動。

針對菜價波動情形，消費者可至台北市市場處網站的「公告資訊-物資供應專區-臺北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格。