快訊

海葵暴風圈逼近！氣象局11時30分發陸警 將威脅花蓮、台東

海葵恐是4年具規模登陸台灣的颱風 氣象粉專點名這些地區加強防颱

獨／柯文哲家鄉民眾黨派誰戰立委？地方盛傳「她」出線

菜價飆升每斤51元 北市出手釋平價蔬菜

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
受到颱風的預期心理，加上台北市果菜批發市場日前連兩天休市，目前菜價來到每公斤51.2元。圖／台北市市場處提供
受到颱風的預期心理，加上台北市果菜批發市場日前連兩天休市，目前菜價來到每公斤51.2元。圖／台北市市場處提供

海葵颱風襲台，民眾預期心理影響，加上台北市果菜批發市場日前連兩天休市，各類菜價紛紛上漲到平均每公斤51元，高於以往，為此，台北市市場處與台北農產公司啟動蔬菜調節供應及平穩價格，大台北地區超市通路在9月6日到10日釋出平價蔬菜50.2公噸。

台北市市場處主秘高振翔表示，9月2日批發市場蔬菜到貨量為1720公噸，較8月30日交易日增加144公噸，通常理論上交易量增大、價格下跌，此次各類菜種價格漲多跌少，均價來到每公斤51元，比前一日上漲0.3元，由此可見颱風影響下的預期心理，以及休市兩天導致。

為了穩定菜價，市場處帶頭與台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，在大台北地區超市通路，釋出平價蔬菜，像是大陸A菜每包29元、進口高麗菜每粒75元、鮮香菇每袋55元、非基改玉米筍每盒28元等。

颱風預期心理之下的菜價上漲何時會消退？高振翔坦言很難說，颱風若侵台要看農產地損壞程度，「其實下雨還好，要加上風，蔬果才會容易壞掉。」又如果是穿心颱影響雲林、彰化、嘉義產區，大概連二到三個禮拜，菜價都會波動。

針對菜價波動情形，消費者可至台北市市場處網站的「公告資訊-物資供應專區-臺北市農產品批發市場交易資訊平臺」，即時查詢批發交易價格。

台北市市場處與台北農產公司啟動蔬菜調節供應及平穩價格，大台北地區超市通路在6日到10日釋出平價蔬菜50.2公噸。圖／台北市市場處提供
台北市市場處與台北農產公司啟動蔬菜調節供應及平穩價格，大台北地區超市通路在6日到10日釋出平價蔬菜50.2公噸。圖／台北市市場處提供

海葵颱風 菜價 北市

延伸閱讀

海葵恐是4年具規模登陸台灣的颱風 粉專點名這些地區加強防颱

快移車！北市另一波疏散門「只出不進」管制 預計中午12時起拖吊

海葵南偏台北市還會放颱風假？李四川：較大陣風可達10級

海葵颱風恐直撲！ 台東民眾：這次來真的，不得不防

相關新聞

超思負責人出資僅千元 藍疑人頭：買蛋墊付款哪來？

農業部找貿易商補貼採購，3月到7月專案進口約1.4億顆雞蛋因應蛋荒，其中一家超思公司進口雞蛋佔總數六成、逾8814萬顆蛋...

曾文水庫蓄水破八成 南水局仍請節約用水「未雨綢繆」

台灣最大的曾文水庫，過去一個月上游集水區不時大雨，持續進水到今天已超過3億立方公尺，有效蓄水量更一舉突破八成；不過水利署...

菜價飆升每斤51元 北市出手釋平價蔬菜

海葵颱風襲台，民眾預期心理影響，加上台北市果菜批發市場日前連兩天休市，各類菜價紛紛上漲到平均每公斤51元，高於以往，為此...

別再誤會畜牧業是碳排元凶 學者提出反駁原因

近年淨零碳排成顯學，不少人將矛頭指向畜牧業，認為畜牧業是碳排元凶，學者認為，這是外界對畜牧業的誤解，現在畜牧業講求精準營...

進口雞蛋的超思公司 國民黨團：老闆竟然只出資1000元

國民黨立院黨團上午舉行「一人公司進口8814萬顆蛋！誰在發國難財？」記者會，總召曾銘宗主持、首席副書記長李德維、立委林為...

重案追緝令／牛樟芝龐大利益「買凶殺人」？警查金流、槍支找到答案

南投縣男子李鴻淵在去年7月14日犯下康建生技公司槍擊四死命案，隔天在台中市北區東京養生會館落網，有媒體根據現場查獲的三把改造手槍中，一把外型與對岸「黑星手槍」相似，甚至有名嘴分析，此案殺機恐與康建公司的「牛樟芝」利益有關，刑事局對此說法不敢大意，交由刑事局中部打擊犯罪中心三隊調查，專案小組透過金流、槍支兩方向，追查此案是否有「買凶殺人」可能性…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦