海葵威脅台灣 氣象局：9月上半月熱帶擾動生成訊號活躍

中央氣象局發布月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，周末起，海葵颱風及其外圍環流影響，注意大雨或局部豪雨發生的可能。近期，西北太平洋熱帶擾動生成訊號仍活躍。

氣象局說，模式預測，未來第1周（今天至8日）台灣位於季風低壓環流內，天氣不穩定，期初受颱風及其外圍環流影響，有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生機率。

第2周（9日至15日）環境場狀態轉變，太平洋高壓增強，雨勢趨緩。各地大致為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。此外，9月上半月，西北太平洋熱帶擾動生成訊號活躍，留意氣象局最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。