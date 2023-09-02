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審計部報告點名台鐵5大常態性誤點車站 雲嘉車站都列入

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
審計部報告點名台鐵五大常態性誤點車站，西部幹線雲嘉車站都列入。圖為嘉義車站。記者魯永明／攝影
審計部報告點名台鐵五大常態性誤點車站，西部幹線雲嘉車站都列入。圖為嘉義車站。記者魯永明／攝影

台鐵明年民營化，審計部決算報告說，台鐵對號列車準點率較區間車低，部分車次行經特定車站，有常態性延誤，其中自強號（含傾斜式）列車延誤次數前5大車站，分別是斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站，西部幹線雲林縣斗六車站、嘉義車站都列入，讓雲嘉民眾詫異，要求台鐵改善誤點。

鐵道局正在嘉義市進行鐵路高架化及車站新建工程，外界質疑嘉義車站常態延誤與高架工程有關，台鐵嘉義車站說，原訂今天跨次日配合鐵道局作業，將影響「民雄站」至「南靖站」區間部分旅客列車，截短行駛11列車次夜間列車及明天間列車，因海葵颱風來襲取消。

審計部表示，據台鐵局統計2020至2022年列車準點率，對號列車準點率較區間車低，其中2022年平均準點率94.98％，自強號91.83％、傾斜式列車（普悠瑪號、太魯閣號列車）91.33％、復興號92.01％，區間車95.72％，有待檢討提升對號列車服務水準。

審計部分析2022年對號列車晚點（列車離站時間延遲達1分鐘以上）情形，發現部分車次行經特定車站，有常態性延誤（超過180天以上），以晚點起始車站就行經各車次列車彙計全年發生晚點次數逾180次者，其中自強號（含傾斜式）列車延誤次數前5大車站，分別為斗六、員林、宜蘭、嘉義及松山等站。

台鐵說，對號列車在特定停靠站發生常態性晚點原因，主要是路線慢行施工延誤，對號列車運行區間均為跨線別長途旅程，運行途中受干擾延誤風險較區間車高，致對號列車整體準點表現不如區間車，將持續分析慢行路段影響情形，責成工務單位及局外施工單位加強趕工，縮短施工慢行影響運轉時程。

審計部報告點名台鐵五大常態性誤點車站，西部幹線雲嘉車站都列入。圖為嘉義車站。記者魯永明／攝影
審計部報告點名台鐵五大常態性誤點車站，西部幹線雲嘉車站都列入。圖為嘉義車站。記者魯永明／攝影

嘉義 台鐵 雲林 員林

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