院長講堂／走過八仙塵暴、疫情 洪大川推萬人心房顫動篩檢

淡水馬偕醫院是淡水、蘆洲、三芝、五股、八里地區50幾萬人口的醫學中心,與其他醫學中心不同的是,淡馬也身兼社區醫院的使命。淡水馬偕醫院院長洪大川是心臟專科醫師,擔任加護病房主任8年、醫務部主任12年,直到接任淡馬院長,這一切的起點來自於當醫師的父親。

受父影響從醫 投入心臟專科領域

洪大川的父親是一位醫師,白天為病人看病,半夜還拎著包到病人家中看診,雖然生活十分忙碌,但父親慈心仁術及受人敬重的印象,埋下他當醫師的念頭,醫學系畢業後順利從醫。

有「just do it and keep going」性格的洪大川,當初選擇走心臟專科領域,是希望病人可以有更積極的治療,透過做導管放支架、緊急手術、體外維生系統等作為,病況能立即獲得改善,以拯救生命。

洪大川從醫第一階段主要投入於重症醫療,民國86年、35歲時接任淡馬內科加護病房主任,專攻介入性心臟支架,發展緊急醫療、成立24小時心導管團隊,為急性心肌梗塞病人進行急救,每年至少有百名病人因此獲救。

隨後他至美國史丹佛大學深造受訓,返台接任淡馬醫務部暨社區醫學中心主任,投入行政及預防醫學領域,繼而出任淡馬院長,這幾年歷經幾次大事件,包括八仙塵爆、COVID-19疫情爆發等。

塵爆收治最多傷者 存活率達97%

回憶八仙塵爆當時,周六晚間他在家看電視,新聞報導塵爆傷者將送淡水馬偕,他立即趕到醫院緊急調動休假同仁,在3至4小時內陸續收治59位中重度燙傷病人住院,遍地血跡混雜粉末怵目驚心,成為全台收治最多傷者的醫院,且存活率高達97%,連美國衛生部、燙傷學會也派員來院參訪。

洪大川說,淡馬在疫情期間開設集中檢疫所、接種站、篩檢站、中重症病床等,照顧確診病人住院中重症405例、輕症2605例、集中檢疫所2236例、疫苗接種20萬人次、戶外採檢41萬人次、居家照護4萬多人次等,是新北市第一個開設集中檢疫所,也是最後一個關閉的,這三年的疫情跟打仗一樣,但度過之後很有成就感。

淡水馬偕對於急、重、難症患者都會妥適照顧,也提供亞急性醫療、長照、日照、護理之家、安寧中心等服務,洪大川指出,民國97年開始做社區健康服務站,每年服務超過10萬人次民眾,今年更推動免費「萬人心房纖維性顫動社區篩檢」,預防腦中風。醫院未來目標除提供一條龍連續性照護全人醫療外,也朝向智慧、友善醫療邁進,包含提供科技精準、婦兒友善、高齡友善、員工友善環境。

作息規律盡量走路 15年不吃紅肉

從醫34年的洪大川,從加護病房主任到淡馬院長,生活忙碌,幾乎沒有時間運動,但已年逾60的他,看起來僅50歲出頭,他認為,最關鍵的是作息規律,每天會睡滿7小時,晚上11點就寢,早上6點起床。飲食方面,他不吃紅肉、醃漬物、烤物及加工食品,通常只喝水,偶爾嘴饞時,仍會吃點炸物及可樂,但紅肉已15年不曾碰過。

「健康應該是生活的一部分,而不是到運動時間才做。」洪大川說,雖然自己沒時間運動,但會透過走路代替,包括從地下5樓停車場走到地上5樓辦公室,走得到的地方就不開車。

淡水馬偕醫院院長洪大川曾參加台大校園馬拉松接力賽。圖/洪大川提供