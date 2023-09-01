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農產國家隊進口泰國雞蛋 台農發董座：未從中牟利

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台農發為當時農委會輔導成立的單位，號稱以出口為導向的農產國家隊，如今政府專案進口雞蛋，部分也委由台農發進口，引起爭議。截圖自農業部資料
台農發為當時農委會輔導成立的單位，號稱以出口為導向的農產國家隊，如今政府專案進口雞蛋，部分也委由台農發進口，引起爭議。截圖自農業部資料

政府專案進口雞蛋，因緊急採購進口，外界質疑採購程序以及合作的貿易商的獨特性，農業部這兩日才公布貿易商的合作條件，其中外界較為關注的為產業相對陌生的新創公司超思，以及號稱以出口為導向的台農發。台農發董事長洪忠修投書本報，認為台農發參與政府穩定蛋品業務，協助自泰國進口蛋品，善盡企業社會責任，能參與維護糧食安全使命，倍感榮幸。

洪忠修說，農產品進出口貿易除極少數如新加坡高度自由化外，常設有必要邊境管制措施，如進口准出、准入管制，進出口關稅與動植物防疫檢疫等。就台泰雞蛋進出口而言，我國原未開放自泰國進口、泰國也未開放出口來台。因此，今年3月間，台農發派員前往泰國協商蛋輸入，遵照我國蛋品輸入防疫檢疫與食安衛生條件密集協商協商，工作甚為繁瑣，包括赴泰國畜牧廳協商核發輸出准證，與尋求個別出口商供應合格蛋品，歷經多重嚴峻挑戰，在極短時效中即達成雙方同意蛋品進出口許可。

洪忠修表示，台農發105年底由前行政院農委會輔導成立，負有穩定產銷公共政策使命，也一直以此自我嚴厲期許要求，這次密集訪視泰國境內蛋品價格，以泰國輸出日本與新加坡合理報採購，撙節公帑支出。

他表示，一般商業貿易行為進口商在進口價格加上利潤，這只是商業經營簡單模式而已；台農發秉持協助政府執行糧食安全任務公共利益，並未在採購蛋品上額外加價；每批次交付中央畜產會蛋品時，同時交付向泰國採購訂單、規格明細舆付款憑證等文件，完全揭露泰國出口商實際報價，並未從中牟利，無所謂賺取價差補貼。

台農發董事長洪忠修。本報資料照片
台農發董事長洪忠修。本報資料照片

泰國 台農發 食安

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