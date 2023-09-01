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皮繃緊！海葵颱風路徑南修「不可思議」 降雨趨勢1圖看懂

天使輪沉沒卻甩鍋冷處理 航港局擬將保險公司列黑名單

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天使輪海上油汙擴散防堵作業。圖／航港局提供
天使輪海上油汙擴散防堵作業。圖／航港局提供

帛琉籍貨櫃船「天使輪」7月21日因船身進水沉沒於高雄港海域，造成海域污染及當地漁民嚴重損失。交通部航港局表示，該船的保險公司為挪威HYDOR公司，事發後未出面處置及參與應變作業，已將該公司列為警示名單，若仍持續消極面對，後續不排除將該公司改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國七大國際商港。

航港局表示，「天使輪」沉沒後，港務公司、海委會海保署、海巡署、農業部漁業署及地方政府等相關單位均全力投入應變作業，天使輪的保險公司遲未出面處置，經嚴正要求後才參與應變會議，但仍片面主張保險契約無效。

航港局指出，在法律關係及相關責任尚未釐清確認前，已要求保險公司應克盡責任，對於此次事故造成的油污、空櫃漂流及漁民損失等問題應積極處置。

航港局也說，已將HYDOR公司列為警示名單，如果投保該保險公司的商船申請進出我國港口，將逐一審核保單條款，如經審查無疑義始同意進出港。未來也將檢視保險公司面對及處置問題的態度，不排除將HYDOR公司改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國港口。

保險 航港局 黑名單

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