生活中的資安漏洞你注意到了嗎？隱私資訊如何操之在己？

天氣預測、行動銀行、網路購物、外送美食……，便利的行動裝置已成為「滑世代」生活中不可或缺的設備。萬物皆聯網時代，資訊高速流通，生活中凡走過必留個資痕跡，因此很容易被有心人士鑽漏洞。

互聯網時代，個資流通在網路上，容易被有心人士鑽漏洞。 圖／Deam攝影

活躍於社群的人一定聽說過，身邊有親朋好友被盜帳號，儘管LINE帳號被盜，若及時發現，可以馬上申請帳號停權杜絕不法之事，但LINE帳號內所有的紀錄、好友、相簿也會一併消失，讓人相當扼腕。

日前也有藝人在IG大嘆，自己因網路購物留下紀錄，短短一個月內就遇上兩次信用卡盜刷事件，且盜刷金額超過30萬元！顯見大量個資儲存在網路上，不幸落入惡意第三方手中的情況日益普遍。

網路詐騙越來越猖獗，民眾除了不要下載來路不明的APP，也需建立更強的資安意識。 圖／Deam攝影

網路新三寶：盜刷、盜帳號、APP藏木馬

網路詐騙越來越猖獗，無關「水逆」和運氣，人人都有機會成為犯罪份子的目標。除了常見的盜刷、盜帳號，使用手機時，一個不經意的動作也可能會引入駭客。Google官方已證實多款APP藏有木馬程式，可能會導致手機用戶的銀行帳密、郵件、電話等個資遭竊，儘管Google Play商店已盡力揪出這些惡意APP並予以刪除，但每隔一段時間，駭客就會改用別的形式捲土重來，估計全球受害人數已超過6千萬人，民眾除了不要下載來路不明的APP，也需建立更強的資安意識。

手機裡裝滿照片回憶、聊天紀錄、財務報告、工作機密等隱私資料，需要全面保護。 圖／Deam攝影

數十億用戶信任Samsung Knox安星金庫

如何在充滿潛在威脅和安全漏洞的世界裡，保護個資安全、遠離資安風險？除了要靠個人建立良好的「網路衛生」習慣，裝置本身的安全防護更是不能少。三星打造Samsung Knox安全平台十年有成，憑藉著深厚的資安技術基礎，一路走在時代尖端，至今已為數十億用戶撐起資安保護傘，並受到超過3萬家企業的信任，更因應現今遠端工作模式，提出更多功能、經優化的跨平台資安解決方案，積極為大眾的需求鋪路。

網購時需要輸入個人資訊，每次都要重新輸入好麻煩，又擔心把資訊存在網路上不安全？「Samsung Pass」整合先進生物特徵識別驗證方法，讓使用者不用再輸入繁瑣的代號和密碼，就能輕鬆登入，以方便又安全的方式管理個人資料，也讓網購族避免信用卡被盜刷的風險。

Samsung Pass整合先進生物特徵識別驗證方法，讓使用者不用再輸入繁瑣的代號和密碼，就能輕鬆登入。 圖／Deam攝影

想要保護好自己的帳號安全，讓駭客無機可趁？不僅要保護好手機裡的重要資料，更要保護好每一層「關鍵密碼」！Samsung行動裝置從晶片開始，每一層設計都融合防禦等級安全防護，內建Knox平台，如同一座安星金庫，將這些密碼放進固若金湯的保險箱中，所有資料都經過安全加密，能夠抵禦物理攻擊，讓盜密碼的駭客踢到鐵板！

透過Samsung「隱私管理員」功能，可以觀看過去7天的使用紀錄，自動掃描惡意程式，並進行個人化設定，隨時掌握自己的隱私安危。 圖／Deam攝影

萬一手機遺失或被竊，如何保護重要資料、密碼不外流？Samsung Knox有「安全資料夾」功能，獨立系統不只能儲存資料，還能安裝各式各樣的 APP，與原本裝置內的系統完全區隔開來，徹底隔離機密資訊，只要將關鍵的PIN碼、重要文件放進「安全資料夾」雙層加密，就能擁有多重安全防護，讓駭客無法存取。透過「隱私管理員」功能，可以觀看過去7天的使用紀錄，自動掃描惡意程式，並進行個人化設定，隨時掌握自己的隱私安危。

三星Samsung Knox安全平台十年有成，為手機個資打造一座安星金庫。 圖／台灣三星提供

全天候即時防護，不分時地主動出擊

在很多情況下，用戶是在發現自己無法登入時，才發覺自己的帳號被盜了。駭客的惡意攻擊不分晝夜，Samsung Knox的保護也不分時地。從實際發生的行動裝置資安危機中不難看出，許多惡意攻擊都發生在使用者沒有察覺的情況下，當使用者發現手機有異常時，通常重要的個人資料已被竊取，隱私已受到侵害，一旦「生米煮成熟飯」，往往只能認賠。

有鑑於此，Samsung Knox強調「即時防護」機制，無論手機是開機或是關機狀態，Samsung Knox 就如同24小時全年無休、全天候備戰的私人守衛，為使用者看守系統安全，避免暴露潛在威脅的危機。更貼心的是，無需特別的設定或操作，Samsung Knox「即時防護」功能就會自動開啟，這樣的設計是為了避免人為操作可能會產生失誤，確保Samsung Knox在任何情況下，都能達到「滴水不漏」的防護效果。

現今行動和彈性的工作模式已是常態，Samsung Knox設有「帳號安全管理」功能，若在公共網域忘記登出帳號，可透過手機遠端操控登出，避免私密資料被看光光或被盜用，為新世代工作者提供所需的保護和控制。

Samsung Knox設有「帳號安全管理」功能為新世代工作者提供所需的保護和控制。 圖／Deam攝影

資訊緊密互聯的時代，網路危機可以秒癱世界，你的手機夠安全嗎？Samsung Knox以先發制人、最高規格的防禦模式，全面升級你的行動資安，讓手機保護你的祕密，Samsung Knox保護你的手機！

網路危機可以秒癱世界，有了Samsung Knox就可以完全保護你的手機秘密。 圖／Deam攝影

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