基隆「城市代客泊車」服務上線 付300元55688幫忙停

基隆市是港口城市，亦是深受國際郵輪停泊及國內遊客喜愛的觀光地區。其中「廟口夜市」為基隆市重要的商圈，為外地遊客必訪景點，為減少假日廟口周邊車流，基隆市府攜手55688集團旗下專業代駕服務團隊，推出全台首創「城市代客泊車」服務，自9月起每個周末提供便利的泊車服務。

55688代駕事業處協理王鈞表示，55688除了酒後代駕及以時計費的時駕，更持續拓展多元代駕服務，這次與基隆市政府合作推出「城市代客泊車服務」，以優惠價300元提供便民泊車服務，協助遊客將個人汽車交由專業泊車服務人員駛停至指定基隆港西三停車場，旨在解決停車場擁擠、街道交通堵塞等問題，民眾也不再浪費寶貴時間尋找停車位，同時也提供當地居民一個新的就業機會。

「城市代客泊車」便民服務於9月2日正式啟動，每個周六、日及國定假日開放試營運，遊客可於基隆廟口前（愛三路62號至72號之間）的泊車服務站取得服務，協助遊客將汽車停放至基隆港西三停車場。

試營運期間，團隊同時結合在地商圈，於服務完成後，致贈基隆在地名店伴手禮以及55688代駕優惠券。