快訊

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

南非74死火災 燒出約翰尼斯堡「黑幫劫持空屋」問題

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨特報！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

維護海上勞權 人權團體爭漁工海上使用Wi-Fi

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
由多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，認為推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，有助提升勞權、避免海上人權問題。圖／台灣人權促進會提供
由多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，認為推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，有助提升勞權、避免海上人權問題。圖／台灣人權促進會提供

由多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，認為推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，有助提升勞權、避免海上人權問題，使台灣漁業能更符合國際標準，避免海上喋血、強迫勞動事件發生。

農業部漁業署認同遠洋漁船上Wi-Fi對船員的重要性，但海上網路通訊設備及傳輸費用昂貴，漁業署已修正漁業與人權行動計畫，今年7月25日行政院核定將補助船主購置WiFi設備每艘最高30萬元提高至60萬、通訊費每月8000元提高到4萬元，並新增租用費，預計4年計補助設備費60艘、租用費240艘、通訊費300艘，另新增衛星電話設備通訊補助，整體投入經費由2856萬元增加至3億2282萬餘元，鼓勵漁船主裝設提供船員使用；另前以行政措施已輔導92艘裝設Wi-Fi。

漁業署表示，入法部分依國際勞工組織「漁業工作公約」（C188公約）規範，船上所有漁工應能合理利用通訊設施，Wi-Fi非通訊設施唯一選項；全球主要遠洋漁業國家尚無以法規強制裝設Wi-Fi案例。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣擁有全球第二大的遠洋捕魚船隊，賣漁獲給全球最大且最重要的市場和品牌，其產值高達30億美金，而遠洋捕魚被認為是世界上最危險的工作之一，台灣遠洋漁船上就僱用估計至少2萬2000多名遠洋漁工，無論如何，台灣政府重視民主與透明參與，政府承諾透過國際人權公約保障所有人都應享有基本人權，尤其是數位人權、健康權和和勞權，遠洋漁工就更應得尊嚴的勞動條件、以及有權享有Wi-Fi通訊權，台灣可以成為全球漁業的領導者，並立下典範，展現漁業應該如何表現良好。

他表示，政府提出「漁業與人權行動計畫」，但遠洋漁工仍然一次出海就長達好幾個月甚至一兩年，在沒有Wi-Fi通訊的情況下，如何行使這些權利？如果無法有系統地知道漁工面對的情況，如何捍衛勞權和人權，如何協助漁工和孩子、妻子和父母聯絡？

印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）財務主管Hadi表示，沒有Wi-Fi就無法即時透過通訊解決問題，只能在有網路、電話、或靠岸時回報問題。如果雇主不再需要他們，通常會單方面終止他們的合同，並將漁工驅逐出境，並且在合約剩餘幾個月內不提供任何補償。也可在發生糾紛時，讓工會或人權組織透過通訊聯繫海上的漁工，及時介入處理。

人權 漁業署 遠洋漁業

延伸閱讀

迎接Wi-Fi 6E！TP-Link搶先推出一系列電競、Mesh機種

WiFi技術躍升 進入多頻段時代

WiFi 6E頻段開放傳輸量看增3倍 NCC：產品已可送驗

船員急病受困遠洋 北醫附醫SOS視訊診療救命

相關新聞

回超思蛋爭議 鄭文燦：過程應可攤在陽光下

一家去年9月成立，資本額僅50萬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，且能進口總數逾六成的進口蛋。行政院副院長鄭文燦...

獨／「超思」負責人：好心幫政府找蛋 沒拿補助還被冤枉

農業部為了解決蛋荒，專案進口國外雞蛋，近日傳聞進口商中的超思公司拿了1億多元補助。超思公司負責人秦語喬今天透過電話訪問表...

美來台航班轉機即日起免安檢 每人可省1小時等候時間

2019年桃園機場轉機旅客約有25%、75萬名旅客來自美國，疫後美國至桃機轉機旅客比例更提升至30%，交通部民航局今宣布...

颱風外圍環流影響+對流發展旺 5縣市大雨狂轟

中央氣象局發布大雨特報，颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林至台南地區及宜蘭山區有局部大雨發生...

記得儲水！高雄13區9月10日將停水 33.6萬戶受影響

自來水公司因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，三民、鳳山、苓雅、左營等7區預計9月10日上午7點至晚間9點停水，另8個...

讓幼兒園餵藥烏龍不再發生 長庚跨團隊打造識毒「阿湯哥」

新北幼兒園餵藥案讓大眾開始關切毒物檢測。在過去，中毒或服毒自殺的個案被送至急診室時，家屬多只知道中毒，卻不知「中的是什麼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦