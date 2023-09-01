維護海上勞權 人權團體爭漁工海上使用Wi-Fi

由多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now 漁工勞權立即實現倡議」，認為推動修法，讓所有遠洋漁工皆能在漁船上使用Wi-Fi，有助提升勞權、避免海上人權問題，使台灣漁業能更符合國際標準，避免海上喋血、強迫勞動事件發生。

農業部漁業署認同遠洋漁船上Wi-Fi對船員的重要性，但海上網路通訊設備及傳輸費用昂貴，漁業署已修正漁業與人權行動計畫，今年7月25日行政院核定將補助船主購置WiFi設備每艘最高30萬元提高至60萬、通訊費每月8000元提高到4萬元，並新增租用費，預計4年計補助設備費60艘、租用費240艘、通訊費300艘，另新增衛星電話設備通訊補助，整體投入經費由2856萬元增加至3億2282萬餘元，鼓勵漁船主裝設提供船員使用；另前以行政措施已輔導92艘裝設Wi-Fi。

漁業署表示，入法部分依國際勞工組織「漁業工作公約」（C188公約）規範，船上所有漁工應能合理利用通訊設施，Wi-Fi非通訊設施唯一選項；全球主要遠洋漁業國家尚無以法規強制裝設Wi-Fi案例。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，台灣擁有全球第二大的遠洋捕魚船隊，賣漁獲給全球最大且最重要的市場和品牌，其產值高達30億美金，而遠洋捕魚被認為是世界上最危險的工作之一，台灣遠洋漁船上就僱用估計至少2萬2000多名遠洋漁工，無論如何，台灣政府重視民主與透明參與，政府承諾透過國際人權公約保障所有人都應享有基本人權，尤其是數位人權、健康權和和勞權，遠洋漁工就更應得尊嚴的勞動條件、以及有權享有Wi-Fi通訊權，台灣可以成為全球漁業的領導者，並立下典範，展現漁業應該如何表現良好。

他表示，政府提出「漁業與人權行動計畫」，但遠洋漁工仍然一次出海就長達好幾個月甚至一兩年，在沒有Wi-Fi通訊的情況下，如何行使這些權利？如果無法有系統地知道漁工面對的情況，如何捍衛勞權和人權，如何協助漁工和孩子、妻子和父母聯絡？

印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）財務主管Hadi表示，沒有Wi-Fi就無法即時透過通訊解決問題，只能在有網路、電話、或靠岸時回報問題。如果雇主不再需要他們，通常會單方面終止他們的合同，並將漁工驅逐出境，並且在合約剩餘幾個月內不提供任何補償。也可在發生糾紛時，讓工會或人權組織透過通訊聯繫海上的漁工，及時介入處理。