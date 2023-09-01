讓幼兒園餵藥烏龍不再發生 長庚跨團隊打造識毒「阿湯哥」

新北幼兒園餵藥案讓大眾開始關切毒物檢測，過去中毒個案被送至急診時，家屬多只知道中毒，卻不知「中的是什麼毒」，醫師必須先檢測才能確定治療方向。長庚醫院、清華大學、台灣大學、馬偕醫院研究團隊共同開發「可攜式拉曼檢測平台」，速度比傳統方法快八倍，如同不可能的任務，被暱稱為「阿湯哥」，有助醫師把握時間為患者解毒。

林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，林口長庚醫院位處交流道旁，收治不少由桃園、新竹等農業地區後送的農藥中毒個案，多數患者送至急診室時，難以判定使用了哪種農藥，免疫檢查法必須檢測4到6小時，常是隔天才知道結果，錯失搶救病人的良機。

顏宗海說，農藥自殺或中毒個案，最常見的毒物是陶斯松，病人中毒後會流淚、流口水、大小便失禁，嚴重者會呼吸衰竭，團隊研究，其致死率達15.2%；農業部已宣布明年禁止使用此農藥。農藥中「最毒」者是惡名昭彰的巴拉刈，早已被禁用，但仍有零星中毒案例。個案只要喝一小口巴拉刈農藥就會導致猛爆性中毒，常見患者二、三周後肺部纖維化，致死率達47%。

「陶斯松過去醫院沒有有效的檢驗方式，醫師只能靠問診判斷。」顏宗海表示，「可攜式拉曼檢測平台」已能檢測陶斯松，且準確時間短，醫師能趕快讓患者使用解毒劑，救回病人生命。除了農藥，有毒金屬、毒品濫用、安眠藥、清潔用品等國人常見的中毒原因，也能藉此平台進行檢測。

林口長庚醫院毒物中心兼任護理師譚敦慈也說，加快檢驗速度對大眾有利，尤其農業中毒、自殺者多是社會經濟地位較弱勢者，若能及早治療、減少住院天數，對病人幫助甚鉅。

清華大學醫工所教授萬德輝表示，幼兒園餵藥案引發各界對毒物、藥物檢測分析方法關注，過去常用的免疫分析法，其特性是能快速檢測、現地操作，常用於醫院、警方對疑似中毒或毒品使用個案的「快篩」，但因其分析方法受限，在檢測小分子結構的毒化物時，容易誤判，或有偽陽性問題。

他表示，拉曼檢測技術在過去就有相關應用，但由於檢測儀器較大，不適合用在醫院，或在警方查緝毒品時使用。這次研究開發的「可攜式拉曼檢測平台」是透過光譜訊號進行辨識，透過晶片優化，讓儀器體積縮小，同時能達到相同檢測效果，且只要30分鐘就能分析出人體內的毒化物，速度與免疫檢測法相比加快8倍。

萬德輝說，研究團隊與林口長庚毒物中心合作，檢測7位農藥中毒個案，發現4人是使用巴拉刈，另外3人是使用陶斯松，這與醫院免疫檢測得出的結果相同。此平台使用的檢體只要以水溶液為基礎均可，包括血液、尿液、皮膚間隙液或脊髓液等。檢測的讀物種類，目前有50項，可依實際需求建檔擴增。

「可攜式拉曼檢測平台」研究結果在今年7月、9月分別發表在國際期刊「小（Small）」、「感測器和致動器B：化學（Sensors and Actuators B: Chemical）」。萬德輝說，平台目前還未在臨床普遍使用，但預計將在3至5年內上市。

長庚醫院今舉行「救人速度快8倍—長庚醫院、清華大學、台灣大學、馬偕醫院 聯手打造識毒「阿湯哥」 能快速分析出人體內毒化物」記者會。記者林琮恩／攝影

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