廖志峰「流光‧散策」寫出版人生 創造出版人手記風格

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
允晨文化發行人廖志峰發表新書「流光‧散策：我的中年生活」。記者陳宛茜／攝影
允晨文化發行人廖志峰發表新書「流光‧散策：我的中年生活」。記者陳宛茜／攝影

「我一直是平凡的人，只有當我有機會做到不平凡的書時，我才感受到出版社這份工作的神聖，它同時也照亮了我。」允晨文化發行人廖志峰在新書「流光‧散策：我的中年生活」中如此形容自己，還不忘嘲笑自己「好像出版以外，沒有人生。」不過，他做了許多不平凡的書，還擁有一支不平凡的筆，即使只描寫出版人生，還是能把出版業寫得光彩流轉。作家李金蓮形容廖志峰「創造了出版人手記的全新風格」，讓讀者看了都想獻身出版。

從大學時代打工擺書攤賣禁書、1990年代末接下允晨出版社迄今，廖志峰見證台灣出版由衰轉盛、由盛轉衰的流轉。這本由近200則臉書文字串成的「出版人語」，雖然作者自嘲書中主角是「一個總是以背影出現、在路上行走，不停地進出書店、咖啡館或小酒館，和所遇見的朋友們寒暄敘舊的中年男子」，但就在他的行走之間，讀者隱約窺見沿途近世紀的台灣出版風光。作者的書寫總是素筆白描、點到為止，留下令人浮想聯翩的空白。

透過廖志峰身為編輯的近距離，讀者看見作家的另一面。只有一隻手的彭明敏，簽書時特別認真，把簽名當成一種對編輯職業尊嚴的肯定。余英時身為大師卻低調謙遜，要求廖志峰不能用「朝聖」形容兩人亦師亦友的關係。看似溫和的文筆其實也暗藏了犀利批判，如江郎才盡卻還是要在副刊上發表詩作的詩人，但總是點到為止，讓知情者會心一笑。

作家果子離形容廖志峰文字中帶有「酒味」，但更令讓他驚訝的是臉書文字怎麼可以這麼好看。但其實廖志峰累積數十年的編輯功力，加上打臉果子離所言「自己是砍不下手」的狠勁，大刀闊斧刪掉30萬字、取消日期用四季重建時序，並捨棄照片，讓整本書展現純粹的文字力量，「臉書」這才成為一本好看的文字之書。

「想以自己的手路，賦予它想像的面貌。」廖志峰在新書發表會上笑稱這本書的誕生，從頭到尾都是「自己出版、自己開新書發表會還自己當主持人。」不過，正因為擁有這樣全然的主導權，「流光‧散策」從文字到封面、裝幀設計，都流露一種從容自在的風格，一如允晨一路以來的出版風格。

一位作家好奇廖志峰出了書，廖志峰回答「只是工作記事而已。」但作家李金蓮認為，「流光‧散策」是一部「出版人手記」，解嚴後的台灣出版業，好像還沒有過「出版人手記」這個類型的創作，而廖志峰創造了它。「只是工作記事」卻是全新的文學風景，只有出版的人生其實精彩跌宕。

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