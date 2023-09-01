長效針早期施打 病人生活更穩定

目前長效針劑的適應症包括思覺失調症及雙極性疾患（躁鬱症）。文獻報告顯示，早期思覺失調症患者使用長效針劑，可降低四成四的首次住院率，比起口服藥物也能減少復發；至於躁鬱症，可緩解症狀長達六個月，有助於恢復病人的工作及社交能力。

中國醫醫藥大學新竹附設醫院精神醫學科主任王明鈺指出，長效針劑愈早使用，對於病患的病情控制更穩定。一名年輕個案，在使用多種口服藥物仍無法控制，需要強制住院，但家長只想將孩子留在身邊，最後利用長效針劑讓患者病情穩定下來，回歸社區後持續治療，還能繼續升學、就業。

台灣精神醫學會理事長蔡長哲指出，思覺失調症復發後的治療反應率會下降，依據研究，早期使用長效針劑順從度高達九成五，比起口服藥物高出三倍，能降低疾病的復發率。另一項調查也認為，早期患者使用長效針劑可減少四成四的首次住院率。

而依據健保署實施的「思覺失調症醫療給付改善方案」近五年的報告，參與者每人急診及強制住院次數比未參與者降低許多。而長效針劑也能使用在躁鬱症的病人上，但目前的使用率偏低， 蔡長哲指出，長效針劑可增加躁鬱症患者服藥順從性，可有效緩解症狀長達六個月及恢復良好社交關係，目前也列為治療藥物的選項之一。