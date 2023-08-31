紅斑性狼瘡「三明治族群」多 藥物副作用影響工作

紅斑性狼瘡好發20至49歲女性，多是「三明治族群」，上有老、下有小的家庭支柱，但治療副作用造成不適，讓許多病友被迫放棄工作，醫師說，直擊免疫系統根源生物製劑是新選項。

據衛福部健保署重大傷病公開資料，截至2023年7月底，領有重大傷病卡的全身性紅斑性狼瘡病患有2萬4686人，林口長庚紀念醫院風濕過敏免疫科主治醫師羅淑芬說，紅斑性狼瘡患者男女比為1比9，台灣每10萬人約有97.5人罹患紅斑性狼瘡。

羅淑芬表示，全身性紅斑性狼瘡為自體免疫疾病，先天基因異常及後天環境因素皆可能是致病原因，患者因而產生異常的自體免疫反應，產生大量抗體攻擊自身器官造成損害，最常見的皮膚黏膜症狀，包含蝴蝶斑、圓盤狀狼瘡及口腔潰瘍。

羅淑芬說，由於自體免疫系統可能攻擊不同器官，容易伴隨骨骼關節病變、血液系統異常、腎臟及心血管疾病等諸多共病，根據統計，超過50%病患在診斷後10年內會產生不可逆器官損傷，死亡率更是一般人的2.6倍，又以感染症、心血管疾病及惡性腫瘤為前3大死因。

三軍總醫院風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉指出，最新研究發現，第1型干擾素為致病關鍵，會誘發其相關基因的過度表現，多達8成中重度全身性紅斑性狼瘡成年病人具有升高的第1型干擾素基因表現標記，第1型干擾素活性與紅斑性狼瘡各器官臨床表現都有相關。

盧俊吉說，現有藥物治療選擇僅能達到症狀緩解，治療效果相對有限，類固醇藥物是主要治療方法，最強的抗發炎藥可在數小時內減輕疼痛及控制狼瘡症狀，類固醇如果在疾病控制得宜前提下，主要症狀均明顯改善、無任何重要器官的持續影響，希望在2至3個月內減量。

盧俊吉表示，研究顯示，新型生物製劑可從根本阻斷第1型干擾素活性，降低器官疾病活動度，53%病患可排除嚴重活動期狼瘡性腎炎或嚴重活動期中樞神經系統狼瘡，但這款藥物目前僅能自費使用，每個月必須自掏腰包新台幣5萬元，至少使用1年，醫學會討論爭取納入健保資格可行性。