預防登革熱別用錯 大葉大學實驗這7款精油招蚊

今年台灣登革熱疫情創新高，台南市是確診熱區，彰化縣也出現確診病例，很多民眾使用精油驅蚊，殊不知用錯沒效果，還引來蚊子產卵，大葉大學實驗後證實7種精油有效果，已獲「鑑定具有誘蚊或驅蚊效果之天然精油用以防止蚊蟲孳生之方法」專利。

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授陳兆群，帶領學生秦宇廷、黃岱琳、繆依純，和中國醫藥大學教師包大靝、楊鈞隆合作實驗1年，在環境中的水盆加入精油實驗驅趕埃及斑蚊。實驗組利用水蒸氣蒸餾法產生的天然植物精油與天然植物花水，對照組只有蒸餾水，兩組放置在相同空間實驗蚊蟲誘卵，約一周後觀察孑孓孳生情形。

陳兆群今天指出，研究結果顯示，茂谷精油、黑胡椒精油、土肉桂花水、牛至精油、馬櫻丹精油、稻米草精油，加在水中比純水更吸引蚊子前來產卵，民眾使用在環境薰香前應三思；桶柑精油、芳香萬壽菊精油、龍蒿精油、五月艾精油、石菖蒲精油、川芎精油、北香薷精油，加入水中都可防止蚊蟲孳生，效期大約4天。

陳兆群說，市售的化學藥劑雖可殺死蚊蟲，但考量很多家庭有小孩或寵物，在環境噴灑化學藥劑影響健康，其實可透過氣味化合物調節蚊子的行為，因此實驗室以天然萃取的精油為研究對象，透過實驗分析並驗證不同的精油加入水中是否具有驅蚊作用，這項發明同時呼應聯合國永續發展目標SDGs3「健康與福祉精神。