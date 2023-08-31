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預防登革熱別用錯 大葉大學實驗這7款精油招蚊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授陳兆群指導學生萃取精油。記者簡慧珍／拍攝
大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授陳兆群指導學生萃取精油。記者簡慧珍／拍攝

今年台灣登革熱疫情創新高，台南市是確診熱區，彰化縣也出現確診病例，很多民眾使用精油驅蚊，殊不知用錯沒效果，還引來蚊子產卵，大葉大學實驗後證實7種精油有效果，已獲「鑑定具有誘蚊或驅蚊效果之天然精油用以防止蚊蟲孳生之方法」專利。

大葉大學藥用植物與食品保健學系助理教授陳兆群，帶領學生秦宇廷、黃岱琳、繆依純，和中國醫藥大學教師包大靝、楊鈞隆合作實驗1年，在環境中的水盆加入精油實驗驅趕埃及斑蚊。實驗組利用水蒸氣蒸餾法產生的天然植物精油與天然植物花水，對照組只有蒸餾水，兩組放置在相同空間實驗蚊蟲誘卵，約一周後觀察孑孓孳生情形。

陳兆群今天指出，研究結果顯示，茂谷精油、黑胡椒精油、土肉桂花水、牛至精油、馬櫻丹精油、稻米草精油，加在水中比純水更吸引蚊子前來產卵，民眾使用在環境薰香前應三思；桶柑精油、芳香萬壽菊精油、龍蒿精油、五月艾精油、石菖蒲精油、川芎精油、北香薷精油，加入水中都可防止蚊蟲孳生，效期大約4天。

陳兆群說，市售的化學藥劑雖可殺死蚊蟲，但考量很多家庭有小孩或寵物，在環境噴灑化學藥劑影響健康，其實可透過氣味化合物調節蚊子的行為，因此實驗室以天然萃取的精油為研究對象，透過實驗分析並驗證不同的精油加入水中是否具有驅蚊作用，這項發明同時呼應聯合國永續發展目標SDGs3「健康與福祉精神。

蚊子 確診 大葉大學

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