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日核汙水疑慮 醫師：對人體影響低微

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

日本福島排放含氚核汙水入海，引發周邊國家恐慌，不僅民眾憂心未來吃到輻射魚，加上外傳吃加碘鹽能抗輻射，還引發「搶鹽潮」。中華民國核醫學學會理事長王昱豐表示，科學證據顯示，氚元素大多以水形態存在，會透過代謝排出人體外，對人體影響低微，至於海洋水產品、海鹽等，證據顯示其存在濃度極低，日常食用無須擔心健康危害。

王昱豐指出，日本2011年福島核事故後產生的汙染水，透過多核種去除設備（ALPS），淨化處理銫、鍶等62種高危害元素，並將含氚的處理水，透過海水稀釋至管制標準後排放海洋。國際原子能委員會（IAEA）今年7月4日評估結果，認為日方排放計畫符合國際安全標準，對民眾、環境造成的影響有限。

王昱豐解釋，氚元素的生物半衰期約為10天，大部分以水的形態存在，會透過代謝排出體外，目前科學證據認為，在人體內並無積累或濃縮；以風險係數而言，氚對人體的影響低微。對於海洋水產品以至於海鹽，以目前證據顯示，其存在的濃度是極低的，日常食用無須擔心健康危害。

考量日方排放作業將達30年以上，王昱豐建議，我國應持續密切注意其排放作業，要求日方針對排放的異常和意外狀況，妥善做好應變作業規畫。輻射是相當抽象的觀念，期許政府、學術界和媒體幫助大眾理解核輻射相關知識，而非對於未知的恐懼做出盲從之行為與決策。

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