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烏克蘭芭蕾舞團 優惠到今天
由大約四十位流亡舞者組成的烏克蘭聯合芭蕾舞團，在烏克蘭編舞家Taras Onishchenko的詮釋，全新演繹古典劇目中最偉大的作品之一「吉賽兒」，早鳥最低優惠七五折起，今最後一天，有興趣的民眾可得把握機會。
「吉賽兒」是浪漫時期的芭蕾代表，不同於蓬蓬短裙的形象，舞者身著白紗裙以輕盈柔美的肢體展現幽靈形象，對惆悵傷感的演繹更是一大看點，這次首度北、中、南巡演，分別在國家戲劇院、台中歌劇院、高雄衛武營演出。
舞團藝術指導Elena Glurdjidze出身於古典芭蕾名門聖彼得堡瓦格諾瓦芭蕾學院，曾擔任英國國家芭蕾舞團首席舞者，購票請上udn售票網https://bit.ly/47IHpjh。
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