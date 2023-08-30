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書籍出借效果差 立委：應擴大到六都

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨立委邱志偉（右）30日於記者會呼籲，公共出借權政策應擴大到地方圖書館。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民進黨立委邱志偉（右）30日於記者會呼籲，公共出借權政策應擴大到地方圖書館。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

補助出版社的「公共出借權」政策成效甚微，2022年僅發不到30萬元，杯水車薪難救出版業寒冬！民進黨立委邱志偉30日於記者會指出，該制度目前僅試辦於兩間圖書館，應擴大落實到六都。此外，出版業代表指出，應擴大補助「買斷式」的電子書

補助政策杯水車薪

文化部與教育部於109年推動「公共出借權」，即民眾向圖書館借閱書籍，由政府補貼作者與出版社，並以公共資訊圖書館及台灣圖書館為試辦場域，至今年底期滿。何志偉指出，因為宣傳與行銷不足，加上試辦場所少，導致政策在台灣卻成效甚微，並呼籲將該制度擴大至各地圖書館。

文化部日前宣布，以1億元預算推出擴大圖書館電子書計次借閱政策，但引發出版業擔憂，該政策將取代紙本「公共出借權」的政策。台北市出版公會理事長趙政岷表示，公共出借權政策補置應全面適用，且本次政府除了補助「電子書計次借閱」外，也應納入「非計次買斷」的品項。

圖書發行協進會理事長李再星更指出，圖書館計次式電子書僅占全體電子書品項的25%，意味著有75%的電子書不在政策補助範圍。他呼籲，政策應擴大納入圖書館買斷式電子書品項」，並成立「電子書零售觀察小組」，若發覺政策確實影響電子書的銷售，或改變了圖書館的採購模式，則應立即調整政策;。

發行圖書券更優

對此，文化部人文及出版司長楊婷媜表示，文化部推出補助電子計次借閱政策，是經過數個月與縣市圖書館討論溝通，也會確保圖書館以7折以上的價格購入書籍，以優化出版產業的環境，盼9月能繼續推行該政策。。

教育終身教育副司長顏寶月則說，因為出版社的樣態、書籍的類型不同，所以公共出借權涉及範圍相當廣泛，所以希望文化部能成立「專責單位」，並與教育部持續溝通，進行整合作業。

出版公會全聯會副理事長陳濬昇會後受訪時表示，雖然文化部用1億元推動圖書館電子書計次借閱政策，但「預計1億元的預算應該花不完」，對出版社助益甚微。他認為，如果政府能發行圖書券的話，讓民眾購書、養成閱讀習慣，效果應該會更好。

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