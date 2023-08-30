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違規吊扣、吊銷駕照者僅核發短期駕照 最快明年3月上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部路政司長林福山今於道安記者會指出，未來吊扣、吊銷駕照者期滿將核發短期駕照。記者周湘芸／攝影
交通部路政司長林福山今於道安記者會指出，未來吊扣、吊銷駕照者期滿將核發短期駕照。記者周湘芸／攝影

汽機車駕照考試制度改革討論已久，公路總局日前將嚴重違規者換照草案送至交通部，交通部路政司長林福山今於道安記者會指出，未來吊扣、吊銷駕照者期滿將核發短期駕照，其中，吊銷駕照者期滿需換發2年期短期駕照；吊扣1年以上者期滿需換發3年短期駕照；吊扣1年以下者期滿需換發6年短期駕照，最快明年3月上路。

近5年我國汽車駕照通過率逾6成，台灣駕照取得太容易過去被質疑是交通亂象原因之一。公路總局近期將嚴重違規者換照制度草案提報至交通部。林福山今表示，嚴重違規者換照制度涉及道路交通安全規則，預計這幾天就會預告草案，相關配套執行細節也會一併說明，因屬重大變革會有半年預告期，最快明年3月上路。

他說明，一般違規處罰可分為罰鍰、記點、吊扣或吊銷駕照等，原則上是針對吊扣及吊銷駕照較嚴重態樣進行短期換照制度，吊銷駕照者期滿需換發2年期短期駕照；吊扣1年以上者期滿換發3年短期駕照；吊扣1年以下期滿換發6年短期駕照。

林福山表示，短期駕照期滿後需上3小時道安講習、繳清罰緩才可換回正常駕照，若期間再度發生需吊扣或吊銷駕照的違規態樣，則持續延長短期駕照期限。

根據道路交通管理處罰條例，現行需吊銷駕者違規行為包括汽車駕駛人逃避繳費致收費人員受傷或死亡者、汽車駕駛人違反汽車裝載規定致人重傷或死亡者、汽車違規超載致人重傷或死亡者、酒醉或吸毒駕車肇事致人重傷或死亡者等；吊扣駕照期限分為1個月到2年以上不等，6個月內違規記點達6點者就需吊扣一個月，1年內達12點者吊扣2個月，2年內經吊扣駕照2次，再經記違規點數者，則會吊銷駕照。

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