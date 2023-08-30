每天吃速食行不行？ 專家指就算減量：營養失衡反「吃更多」

速食餐點能快速解決一餐，而且店家、品項眾多，深受不少民眾喜愛。不過日前有網友好奇「如果每天吃麥當勞，會不健康嗎？」對此，有網友認為「會有慢性三高」，且曾有一名美國男性以麥當勞減肥，遭營養師警告「長時間這樣吃會導致營養失衡」。

一名網友在PTT發文表示，如果每天吃漢堡跟沙拉，應該不會有蔬果攝取不足的問題，而且麥當勞的衛生環境贏過許多店家，讓他好奇「如果每天吃麥當勞會怎樣？為什麼大家都認為麥當勞不健康？」

對此，有網友猜測「會有慢性三高跟破產問題」、「有紀錄片叫做『麥胖報告』，你可以參考一下」、「不會怎麼樣，說不定比你在夜市亂吃還健康」、「我每天都吃四餐麥當勞」、「會很快樂，但是以後會覺得太油又不舒服」、「會先窮死，而且很膩」、「其實我覺得不會怎樣，因為其他外食也沒有健康到哪去」、「每天吃也太膩了吧，我一週最多只能吃一次」、「飲料可以選不要有糖的，漢堡跟薯條選一個，美國人每天吃也沒怎樣」、「我覺得內臟脂肪跟膽固醇會破表」、「麥當勞的沙拉不夠吧，你可能要每天點好幾盒纖維質才夠」、「我某年暑假每天吃麥當勞，一下子爆肥了10幾公斤，內臟脂肪會變很多，錢包會變小」。

針對每天吃麥當勞，《Fox News》今年6月曾報導過，一名57歲男子馬格尼斯（Kevin Maginnis）以麥當勞減肥法，制定了100天的減肥計畫，每餐都吃麥當勞，但是減少攝取分量，成功在60天內瘦了8.1公斤，但佛羅里達州的營養師艾倫（Lindsay Allen）警告，這樣一旦恢復正常飲食就會快速復胖，他強調「很多食物有關鍵營養素，如果缺乏會導致食慾大增，大腦反而會分泌『飢餓素』，讓人吃更多」，如果長期只吃加工食品，導致營養失衡，大腦反而會鼓勵人們吃更多來補充營養。