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登革熱病毒母嬰都不放過 疾管署：死亡率倍增不可不慎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新生兒應以物理方式，如穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等進行防蚊。圖／衛福部疾管署提供
新生兒應以物理方式，如穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等進行防蚊。圖／衛福部疾管署提供

登革熱情嚴峻，衛福部疾管署今公布今年首例母子垂直感染個案，疾管署指出，母子垂直感染個案發生在台南登革熱盛行區，案母8月8日產下個案，因NS1快篩陽性通報確診，新生兒直到8月22日確診。此母子垂直感染為國內第二例，上一例為2015年時。

疾管署防疫醫師林詠青說，個案為一名未滿一歲的男嬰，出生時並未檢出感染登革熱，但8月22日個案手腳出疹且活動力下降，8月24日就醫，因NS1快篩陽性通報確診，經衛生單位疫情調查，個案母親於8月8日分娩後持續發燒，8月9日就醫，因NS1快篩陽性通報確診。

林詠青說，登革熱傳染仍由蚊媒傳染為主，母子垂直感染較為少見，研判應是孕婦生產前遭到病媒蚊叮咬感染，病毒經由母體胎盤進而造成胎兒感染，而胎兒感染出生後，歷經潛伏期而發病。

曾淑慧說，依研究顯示，當孕婦感染登革熱病毒後，死亡率相較沒有感染的孕婦增加4倍，新生兒感染死亡率則會增加3倍，而胎死腹中的死亡率為增加2.71倍。目前登革熱疫情仍處在高峰，經邀集個案治療團隊及專家學者討論後，依據個案及案母疫情調查、臨床症狀以及檢驗結果並回顧相關文獻，研判個案為母子垂直感染。目前該新生兒個案健康狀況穩定，已於今日上午出院。

曾淑慧指出，孕婦、新生兒為登革熱病毒感染的高風險族群，尤其在登革熱的熱區，相對感染的風險較高，因此，如果家中有孕婦、新生兒一定要注意家內防蚊，清除孳生源，若要出門也要做好防蚊措施。建議新生兒應以物理方式，如穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等進行防蚊。

登革熱 新生兒 快篩陽性

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