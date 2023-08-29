流感疫情連三周上升 防併發重症三大危險徵兆一次看

衛福部疾管署今最新公佈，上周門急診類流感就診人次高達8萬1232人次，近三周呈上升趨勢，近四周合約實驗室分離情形，以流感病毒為多，社區為A型H1N1及H3N2共同流行，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。疾管署提醒，若有呼吸困難、急促及發紺(缺氧)三大危險徵兆，應盡速就醫，降低併發重症風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，上周新增36例流感併發重症，包括24例A型H1N1、11例A型H3N2、1例A型未分型，年齡介於10多歲至80多歲，發病日介於8月12日至8月24日，其中30例具慢性病史，29例未接種本季流感疫苗；另新增13例死亡，死者年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於6月19日至8月17日，均具慢性病史，其中6例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起，截至今年8月28日流感併發重症病例累計582例，年齡層以65歲以上長者為多占51%，而84%未接種流感疫苗，81%具慢性病史；其中死亡126例，其中73%未接種流感疫苗，94%具慢性病史。

疾管署副署長曾淑慧說，過去3年來，受新冠肺炎疫情影響，國人都有戴上口罩，感染流感的人數非常少，因此累積了許多易感染族群，形成免疫負債，目前新冠肺炎管制措施陸續鬆綁後，流感疫情確實有所上升。

郭宏偉指出，過去3年流感就診人數少，疾管署採用流感病毒的陽性率為20%，作為疫情有無進入流行期的指標，目前均未超過20%，但若以夏季流感疫情觀察，今年疫情確實高於過去3年，但真正的疫情仍在秋冬季節。

疾管署呼籲，流感等呼吸道疾病仍持續活躍，且近日學校陸續開學，將增加校園流感群聚發生風險，需注意做好手部衛生，落實勤洗手，當有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促及發紺(缺氧)等危險徵兆，請盡速就醫，配合醫師指示服藥，降低併發重症風險。尤其自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意。