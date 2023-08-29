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國人每年超過9千人死於肺癌 醫：亡者一半以上不抽菸

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院醫療團隊透過達文西手術切除肺腺癌。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院醫療團隊透過達文西手術切除肺腺癌。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名58歲男性，平時不抽菸也注重養生，但日前檢查時，卻發現左上肺葉有明顯異常陰影，後來確診是早期肺腺癌，所幸經手術切除左上肺葉，4天後順利出院。醫師說，國內每年有超過9千人死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，建議40歲開始安排肺癌篩檢。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師黃建文表示，近年肺癌始終高居國人十大癌症榜首，其中又以肺腺癌被形容為「無聲殺手」，因為等到患者出現胸悶、胸痛或咳嗽不止，往往就是病程晚期，癌細胞已擴散到淋巴或其他器官。因此，許多民眾會透過健檢安排「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）檢查，希望能夠早期發現、治療。

患者上月安排例行性全身健檢，原本還以為沒問題，但檢查結果顯示左上肺葉發現約1.5公分大異常陰影，研判肺腺癌的機率甚高，因此建議可透過外科手術提早切除，避免演變嚴重後遺症。

負責手術的胸腔外科醫師呂庭聿說，肺癌手術最主要是將腫瘤的部位切除乾淨，同時得把包括足夠的淋巴結廓清，才能達到最好的根除性治療效果，減少擴散或復發的機率。因為組織切片化驗確認是早期肺腺癌，因此利用達文西機器人手臂手術切除左上肺葉，術後4天即順利出院。

呂庭聿說，一般民眾聽到切除肺葉多半會感到恐懼，但若對原本肺活量就正常的患者來說，除了術後短期內會出現咳嗽、呼吸不順、活動力較差等症狀外，多數患者3個月後就會逐漸恢復正常，可以維持爬山、運動等活動。但若術前評估，患者有抽菸或肺功能不佳等情形，也會制訂不同的手術計畫，在術後生活功能及手術切除範圍中，盡量取得最佳平衡。

醫師提醒，國內每年有超過9千人死於肺癌，其中有一半以上的肺癌患者不曾有抽菸習慣，因而許多人忽略了肺癌的威脅，診斷出罹病時已是末期，平均存活時間不到1年。建議從40歲開始安排肺癌篩檢，必要時可利用「低劑量肺部電腦斷層」偵測早期肺癌，降低肺癌死亡率。

肺癌 患者 手術

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