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首件科學國寶科工館展出 李遠哲曝製作祕辛：不要聽老師的話

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
李遠哲揭露發明「交叉分子束儀器(HOPE)」關鍵，就是「不要聽老師的話」。記者任義宇／攝影
李遠哲揭露發明「交叉分子束儀器(HOPE)」關鍵，就是「不要聽老師的話」。記者任義宇／攝影

幫助中研院前院長李遠哲獲得諾貝爾獎重要發明「交叉分子束儀器(HOPE)」，今年6月被指定為全國首件科技國寶，儀器目前由國立科學工藝博物館典藏，今天舉辦「諾貝爾化學獎得主 ：李遠哲與他的─HOPE」特展揭幕儀式，李遠哲出席活動時透露儀器製作祕辛，李說老師是傳授人類累積的知識，而「不要聽老師的話」能促成科學進步。

HOPE是1967年李遠哲於哈佛大學赫斯巴赫實驗室期間，親自負責繪圖設計並偕同研究團隊開發組裝的第1件原型，是全世界首部研究非金屬物質如何進行化學分子反應實驗裝置，因此於1986年獲諾貝爾化學獎，2000年時任科工館館長謝義勇，透過時任中研院長的李遠哲，向哈佛大學化學系以2.5萬美元購藏。

文化部文化資產局長陳濟民表示，依照文化資產保存法定義，有14類物品包含古蹟、歷史建築、古物科學等文化價值物品，能被列為文化資產，目前包含「HOPE」在內有373件被指定為國寶，而「HOPE」有別於其他物件，是少有的近代科學儀器，但其因意義影響深遠，因此在審議過程全票贊成指定為國寶。

李遠哲分享製作「HOPE」秘辛，指當時全世界實驗室都在想辦法觀測分子運作，而自己在學校擔任博士後研究員，發現大家方向都錯了，加上當時老師都不在身邊，自己就趁機利用學校資源，盡情去設計開發儀器，整個過程很艱辛，要精通化學、物理等各方面知識，還要設計草圖並與機械工廠合作，最後耗時10個月才將「HOPE」產出。

李遠哲說，科學是要走入未知的世界，製作「HOPE」的關鍵是「不要聽老師的話」，雖然這句話會惹火很多老師，但其實要表達，老師雖然可以傳授很多知識，但其實都是人類已累積的知識，而學生自己走出一步，就能促成科學進步。

科工館館長李秀鳳表示，「諾貝爾化學獎得主 ：李遠哲與他的─HOPE」特展，即日起在北館B1F圓形中庭展出，「HOPE」將陳列於展場正中央，並搭配解說展板、文獻展示、機器運作的動畫製作，讓民眾了解分子碰撞與化學反應的機理，展期即日起至明年2月底，來一窺國寶風采。

中研院前院長李遠哲獲諾貝爾獎的重要發明「交叉分子束儀器(HOPE)」，今年6月被指定為全國首件科技國寶。記者任義宇／攝影
中研院前院長李遠哲獲諾貝爾獎的重要發明「交叉分子束儀器(HOPE)」，今年6月被指定為全國首件科技國寶。記者任義宇／攝影

李遠哲 文化資產 諾貝爾獎

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